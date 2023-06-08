ВВП Германии падает второй квартал подряд

Экономические показатели ЕС и Еврозоны за первый квартал 2023 года были представлены в отчете Евростата от 8 июня.
Согласно этим данным, в еврозоне ВВП снизился на 0,1%, что является показателем технический рецессии (снижение ВВП второй квартал подряд), при этом ВВП Евросоюза увеличился на 0,1%.
В своих предварительных оценках 16 мая Евростат прогнозировал рост ВВП на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,3% по сравнению с прошлогодним кварталом.
Согласно отчету, сильнее всего на показатели повлияло снижение расходов домохозяйств на 0,3% как в ЕС, так и в Еврозоне, а также снижение импорта на 1,3%.
Такие показатели в значительной мере вызваны падением показателей в Германии: ВВП крупнейшей экономики еврозоны второй квартал подряд падает. Показатели за 4-й квартал 2022 года по сравнению к предыдущему составляли -0,5%, а в 1-м квартале 2023 года — -0,3%.
Такой негативный результат Германии эксперты объясняют снижением производительности труда в ЕС (на 0,5%), а также уменьшением общих расходов домохозяйств на 0,3%.
Наряду с Германией ВВП больше всего упал в Ирландии (-4,6%), Литве (-2,1%), Нидерландах (-0,7%) и Эстонии (-0,6%). При этом в ряде стран наблюдается рост: Польша (3,8%), Люксембург (2%), Португалия (1,6%), Кипр (0,8%) и Италия (0,6%).