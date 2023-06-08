    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, с-з

    763мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.46eur87.17

    ВВП Германии падает второй квартал подряд

    1605
    21 комментарий

    Экономические показатели ЕС и Еврозоны за первый квартал 2023 года были представлены в отчете Евростата от 8 июня.

    Согласно этим данным, в еврозоне ВВП снизился на 0,1%, что является показателем технический рецессии (снижение ВВП второй квартал подряд), при этом ВВП Евросоюза увеличился на 0,1%.

    В своих предварительных оценках 16 мая Евростат прогнозировал рост ВВП на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,3% по сравнению с прошлогодним кварталом.

    Согласно отчету, сильнее всего на показатели повлияло снижение расходов домохозяйств на 0,3% как в ЕС, так и в Еврозоне, а также снижение импорта на 1,3%.

    Такие показатели в значительной мере вызваны падением показателей в Германии: ВВП крупнейшей экономики еврозоны второй квартал подряд падает. Показатели за 4-й квартал 2022 года по сравнению к предыдущему составляли -0,5%, а в 1-м квартале 2023 года — -0,3%.

    Такой негативный результат Германии эксперты объясняют снижением производительности труда в ЕС (на 0,5%), а также уменьшением общих расходов домохозяйств на 0,3%.

    Наряду с Германией ВВП больше всего упал в Ирландии (-4,6%), Литве (-2,1%), Нидерландах (-0,7%) и Эстонии (-0,6%). При этом в ряде стран наблюдается рост: Польша (3,8%), Люксембург (2%), Португалия (1,6%), Кипр (0,8%) и Италия (0,6%).

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close