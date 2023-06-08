ВВП Германии падает второй квартал подряд

Экономические показатели ЕС и Еврозоны за первый квартал 2023 года были представлены в отчете Евростата от 8 июня.

Согласно этим данным, в еврозоне ВВП снизился на 0,1%, что является показателем технический рецессии (снижение ВВП второй квартал подряд), при этом ВВП Евросоюза увеличился на 0,1%.

В своих предварительных оценках 16 мая Евростат прогнозировал рост ВВП на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,3% по сравнению с прошлогодним кварталом.

Согласно отчету, сильнее всего на показатели повлияло снижение расходов домохозяйств на 0,3% как в ЕС, так и в Еврозоне, а также снижение импорта на 1,3%.