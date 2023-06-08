Российские производители попросили ограничить импорт противопожарного оборудования

Отечественные разработчики систем пожарной безопасности просят власти сократить поставки иностранного оборудования, сообщает «Коммерсантъ» 8 июня.
Консорциум «Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности» направил письмо Василию Шпаку (замглавы Минпромторга) с просьбой ограничить параллельный импорт зарубежных систем безопасности.
Строительные подрядчики, в свою очередь, отмечают, что западные противопожарные и охранные системы более качественные и многофункциональные по сравнению с российскими аналогами, а их использование повышает имидж строительных объектов.
Российские производители уверены в том, что зарубежные системы безопасности несут риски для жилых зданий. Кроме того, иностранное противопожарное оборудование невозможно ремонтировать отечественными комплектующими, что может в будущем принести убытки для строительных компаний.