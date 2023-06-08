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    Российские производители попросили ограничить импорт противопожарного оборудования

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    Отечественные разработчики систем пожарной безопасности просят власти сократить поставки иностранного оборудования, сообщает «Коммерсантъ» 8 июня.

    Консорциум «Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности» направил письмо Василию Шпаку (замглавы Минпромторга) с просьбой ограничить параллельный импорт зарубежных систем безопасности.

    Строительные подрядчики, в свою очередь, отмечают, что западные противопожарные и охранные системы более качественные и многофункциональные по сравнению с российскими аналогами, а их использование повышает имидж строительных объектов.

    Российские производители уверены в том, что зарубежные системы безопасности несут риски для жилых зданий. Кроме того, иностранное противопожарное оборудование невозможно ремонтировать отечественными комплектующими, что может в будущем принести убытки для строительных компаний.

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    Противопожарное оборудование
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