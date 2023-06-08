В Красноярске выбитое сильным ветром окно упало на гуляющих детей

Троих детей ранило разбившимся окном, которое сильный ветер выбил из дома в Красноярске. Об этом 8 июня сообщает региональное МВД.

В прошедший вторник две девочки 7 и 8 лет с 7-летним мальчиком гуляли во дворе дома вместе с мамами. Внезапно поднялся сильный ветер. Родители с детьми спрятались под деревом.

«В какой-то момент порывом ветра выбило оконную раму в жилом доме, рядом с которым находились дети. Окно упало на дерево и разбилось, при этом разлетевшиеся осколки поранили детей», — говорится в сообщении МВД.



Детям потребовалась медицинская помощь.