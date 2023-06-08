«Более 3 млн пользователей». Gloria Jeans подтвердила утечку данных со своего сайта

С сайта сети магазинов одежды Gloria Jeans похитили данные более 3 млн пользователей. Это могло произойти во время проведения технических работ на ресурсе. Об этом 8 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы уведомили Роскомнадзор о факте утечки данных более 3 млн пользователей сайта «Глории Джинс», — сообщили в Gloria Jeans.

В компании добавили, что сейчас принимают дополнительные меры для защиты данных. Также Gloria Jeans принесла извинения каждому, кому утечка могла доставить неудобства.

Недавно в соцсетях появилась база данных клиентов Gloria Jeans. Утверждается, что в файлах содержатся имена, фамилии, адреса электронной почты (3,2 млн уникальных), телефоны (2,4 млн уникальных), даты рождения, номера карт постоянного покупателя.