В ДТП на Софийской пострадали водитель автомобиля и пешеход. Столкновение попало на видео

«Фонтанка.ру»
Стали известны подробности ДТП с автобусом, которое произошло вечером 7 июня во Фрунзенском районе Петербурга. Таран общественного транспорта попал на камеру регистратора.
В половине десятого вечера у дома 43 по Софийской улице столкнулись KIA Rio и рейсовый автобус № 116. Легковой автомобиль въехал в автобус, задев пешехода, рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту Петербурга. В компании-перевозчике ООО «Домтрансавто» добавили, что автобус стоял на остановке, водитель легковой пытался избежать наезда, но не смог. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как пешеход пытается перейти дорогу по регулируемому переходу позади автобуса, но не решается из-за едущего транспорта, а затем в него и автобус въезжает следующий по крайней левой полосе автомобиль.
В результате ДТП пострадали два человека: пешеход и водитель «КИА». Обоих госпитализировали, рассказали в комитете. Ранее сообщалось, что оба пострадавших были в машине.