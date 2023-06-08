Василеостровский пенсионер за месяц сделал незнакомцев с приятными голосами миллионерами

Больше месяца длилось волшебство голосов неизвестных, которые обсуждали с жителем Васильевского острова безопасность его сбережений.
В полицию 71-летний пострадавший пришел 6 июня около восьми вечера, стало известно «Фонтанке» 8 июня. Он сообщил, что с апреля по май общался с «сотрудниками службы безопасности банка». По их указаниям он переводил деньги на другие счета — всего в размере 1,3 млн рублей, а потом передал накопления — 9 млн рублей — неизвестному на 15-ой линии В.О.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».