Вор-верхолаз оставил бизнесмена в Петербурге без 5 млн. Не спас даже редкий вид «сейфа»

Тринадцатый этаж не смутил вора, который нацелился на деньги бизнесмена, проживающего в Красносельском районе Петербурга.
В полицию 60-летний предприниматель, занимающийся оптовой торговлей, обратился в ночь с 6 на 7 июня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 июня. Пострадавший, по предварительной информации, сообщил, что злодей проник через окно в квартиру на последнем этаже высотки на Петергофском шоссе, когда его не было дома — с шести до одиннадцати вечера. Злоумышленник нашел в шкафу одной из комнат рюкзак. В нем, по словам заявителя, было 5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».