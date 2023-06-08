    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 14

    2 м/с, ю-з

    764мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.46eur87.17

    Вор-верхолаз оставил бизнесмена в Петербурге без 5 млн. Не спас даже редкий вид «сейфа»

    5825
    2 комментария

    Тринадцатый этаж не смутил вора, который нацелился на деньги бизнесмена, проживающего в Красносельском районе Петербурга.

    В полицию 60-летний предприниматель, занимающийся оптовой торговлей, обратился в ночь с 6 на 7 июня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 июня. Пострадавший, по предварительной информации, сообщил, что злодей проник через окно в квартиру на последнем этаже высотки на Петергофском шоссе, когда его не было дома — с шести до одиннадцати вечера. Злоумышленник нашел в шкафу одной из комнат рюкзак. В нем, по словам заявителя, было 5 млн рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КражаКвартирная кражаУголовное дело
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close