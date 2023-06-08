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    Британский принц Гарри считает, что его телефон прослушивали 15 лет

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    Британский принц Гарри заявил, что его телефон 15 лет могла прослушивать желтая пресса. О своих подозрениях он рассказал в Высоком суде Лондона, сообщает 7 июня ТАСС. В английской столице рассматривают иск принца против таблоида The Mirror. Сын короля Великобритании Карла III вспомнил, что еще в старших классах школы заметил — сообщения на его телефоне помечались как прочитанные до того, как он сам успевал их открыть.

    Принц Гарри добавил, что он сам и его брат Уильям годами «подозревали о постоянной незаконной деятельности» журналистов.

    «Они создавали большую проблему в плане безопасности и ждали меня там, куда я только собирался приехать», — объяснил принц.

    Напомним, в январе принц Гарри рассказал, что до 23 лет надеялся, что его мать не погибла в ДТП. А также о том, что его не пригласили на самолет, который доставил членов королевской семьи в шотландский замок Балморал, чтобы проститься с умирающей королевой Елизаветой II.

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    Принц ГарриСудТаблоидыПрослушивали телефон
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