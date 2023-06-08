Британский принц Гарри считает, что его телефон прослушивали 15 лет

Британский принц Гарри заявил, что его телефон 15 лет могла прослушивать желтая пресса. О своих подозрениях он рассказал в Высоком суде Лондона, сообщает 7 июня ТАСС. В английской столице рассматривают иск принца против таблоида The Mirror. Сын короля Великобритании Карла III вспомнил, что еще в старших классах школы заметил — сообщения на его телефоне помечались как прочитанные до того, как он сам успевал их открыть.

Принц Гарри добавил, что он сам и его брат Уильям годами «подозревали о постоянной незаконной деятельности» журналистов.