Британский принц Гарри считает, что его телефон прослушивали 15 лет

Британский принц Гарри заявил, что его телефон 15 лет могла прослушивать желтая пресса. О своих подозрениях он рассказал в Высоком суде Лондона, сообщает
Принц Гарри добавил, что он сам и его брат Уильям годами «подозревали о постоянной незаконной деятельности» журналистов.
«Они создавали большую проблему в плане безопасности и ждали меня там, куда я только собирался приехать», — объяснил принц.
Напомним, в январе принц Гарри рассказал, что до 23 лет надеялся, что его мать не погибла в ДТП. А также о том, что его не пригласили на самолет, который доставил членов королевской семьи в шотландский замок Балморал, чтобы проститься с умирающей королевой