Выгнал собаку — штраф 15 тысяч. СФ одобрил закон о введении штрафов за жестокое обращение с домашними животными

Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому за жестокое обращение с домашними животными владелец получит штраф — до 15 тыс. руб., 7 июня сообщает ТАСС. Согласно закону от 2018 года «Об ответственном обращении с животными» (статья 11, ч. 2, пункт 3), если хозяин выбросит своего питомца на улицу, это квалифицируется именно как жестокое обращение («Отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содержанию животных до их определения в приюты для животных или отчуждения иным законным способом»). Раньше за это не было штрафа, теперь же новый, утвержденный Совфедом законопроект определяет наказание за жестокое обращение: от 5 тыс. руб. до 15 тыс. руб.



Также закон предусматривает штрафы для владельцев приютов за неподобающее обращение с животными (до 15 тыс. руб., для юрлиц — до 30 тыс. руб.), за ненадлежащее обращение с бездомными животными (гражданам — предупреждение или штраф до 5 тыс. руб., должностным лицам — до 15 тыс. руб.), за содержание и использование животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и аналогичных заведениях без лицензии (должностным лицам — до 50 тыс. руб., юрлиц — до 200 тыс. руб.).



В законопроект также включен пункт, согласно которому за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее за собой причинение вреда жизни или здоровью, имуществу другого гражданина, при отсутствии признаков уголовного деяния, вводится штраф для гражданина — до 30 тыс. руб., для должностных лиц — до 100 тыс. руб.

