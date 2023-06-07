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    На Гаити обрушились ливни и землетрясение, есть погибшие

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    На Гаити обрушились сильнейшие ливни, которые вызвали оползни, наводнения. В довершение по острову удалило землетрясение сообщает France24 7 июня.

    Землетрясение на Гаити с магнитудой 4,9 баллов произошло на юге страны во вторник утром и унесло жизни четырех человек, еще 36 человек получили ранения. Погибли трое человек из одной семьи, еще одного спасатели вынесли из-под обломков разрушенного дома. Страна очень уязвима к землетрясениям, так как находится на пересечении двух тектонических плит. В 2021 году на Гаити произошло сильнейшее землетрясение с магнитудой 7,2 баллов, которое повлекло за собой гибель 2 207 человек и ранения 12 268 человек.

    Землетрясение на Гаити произошло через несколько дней после начала проливных дождей, в результате которых погибло более 50 человек, еще 140 человек получили ранения. Природная катастрофа нанесла серьезный материальный ущерб стране, было разрушено сотни домов и дороги. Кроме того, тысячи семей остались без жилища, еды и питьевой воды.

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