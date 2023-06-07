Залы Петербургской филармонии «заговорили» с незрячими зрителями

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Петербургская филармония обновила систему «Говорящий город», которая обеспечивает комфорт людей с нарушением зрения в обоих филармонических залах. Протестировал систему библиотекарь издательского отдела Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих.



В 2016 году, когда Петербургская филармония только присоединилась к проекту «Говорящий город», были установлены специальные радиоинформаторы и звуковые маяки, помогающие незрячим людям найти основной вход, а также кассовое фойе Большого зала филармонии. Теперь же Большой и Малый залы оснастили дополнительным оборудованием внутри, благодаря чему зрители с нарушением зрения могут не только найти вход в здания филармонических залов и получить информацию, о том, как безопасно подойти к ним, но и имеют возможность самостоятельно сориентироваться внутри помещений. А кроме необходимой навигации, система теперь предоставляет и справочную информацию об истории и жизни филармонии сегодня. Всё это делает Петербургскую филармонию единственным учреждением культуры в Петербурге, которое обеспечивает работу системы «Говорящий город» в таком серьёзном объёме.



Обновлённую систему протестировал Максим Озеров, библиотекарь издательского отдела Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих. Он без посторонней помощи прошел по маршруту от входа в здание Большого зала филармонии через гардероб, вверх по центральной лестнице — до зоны контроля билетов и далее ко входу непосредственно в концертный зал, сориентировался относительно расположения и прошёл в направлении туалетных комнат, зрительского фойе и буфетов. Дополнительную функцию он оценил особо:



«Для меня как для пользователя cистема «Говорящий город» в Филармонии впервые стала аудиогидом — предоставила возможность интересно и познавательно провести время в ожидании начала концерта. Как в детском стишке: «Не надо звать, Не надо ждать, А можно взять — И почитать!»».

Фото: Анна Флегонтова, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича Фото: Анна Флегонтова, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича Фото: Анна Флегонтова, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича Фото: Анна Флегонтова, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича Поделиться Поделиться





По словам Марии Угрюмовой, специалиста по доступной среде Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, была проделана большая работа, чтобы понять, как грамотно оборудовать помещения для людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, проводились консультации с врачами и с представителями учреждений культуры, имеющих соответствующий опыт.

«В результате мы достаточно предсказуемо удостоверились в том, что люди с нарушением слуха в визите в филармонию не заинтересованы. Кроме того, установка индукционных петель — специальных устройств, купирующих посторонние звуки и позволяющих пользователям сосредоточиться на главном источнике звука, в наших залах невозможна в силу большого объема помещений. Сложно обеспечить комфорт при посещении филармонии и слушателей с ментальными особенностями: в этом случае очень высока индивидуальность нарушений, учесть все их варианты — если, например, человек не готов к громкому звуку, яркому свету или боится скоплений людей — невозможно. Получается, основные две группы слушателей с особенностями здоровья, на обеспечении чьего комфорта мы сосредоточены — это слушатели с нарушением опорно-двигательного аппарата и слушатели с нарушением зрения», — рассказала Мария Угрюмова.



Большой зал филармонии, например, уже более 15 лет оборудован подъемной платформой и лифтом, — это большая редкость для исторического здания. Малый зал филармонии в скором времени будет оборудован аппарелями, возможность размещения в здании лифта находится в стадии согласования.

