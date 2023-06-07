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    Чемпионка мира по тхэквондо Лилия Хузина: Сказала маме, что меня достали танцы, хочу драться

    2002
    3 комментария
    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    Петербурженка Лилия Хузина в 20 лет стала чемпионкой мира по тхэквондо. В интервью отделу спорта «Фонтанки» она рассказала о неизвестности перед турниром, нейтральном статусе и мечтах об Олимпиаде.

    Тхэквондо оказался одним из немногих видов спорта, где россиянам разрешили участвовать в международных соревнованиях. Почти сразу отечественная команда улетела в Баку на чемпионат мира. Для этого, правда, пришлось согласиться на нейтральный статус и отсутствие каких-либо национальных символов. Под запретом оказались даже бело-сине-красный маникюр и плюшевые мишки. Тем не менее спортсмены из России завоевали на турнире пять медалей. Единственное золото принесла 20-летняя петербурженка Лилия Хузина, выступающая в весовой категории до 62 кг. «Фонтанка» поговорила с ней после триумфального возвращения в родной город.

    — Сколько литров пота и крови вы пролили ради этой золотой медали?

    Не измеряла. Но я действительно долго шла к этой победе. С самого начала занятий этим спортом была такая цель. На самом деле ещё в прошлом году должна была ее достичь, но в силу того, что нам ограничили доступ к выступлениям на международной арене, получилось немножко с отсрочкой.

    — Вы же узнали об участии на чемпионате мира буквально за несколько дней?

    Да. До последнего момента было неизвестно, едем или не едем. Было очень много своих нюансов, трудностей. Поэтому точно мы уже узнали, наверное, как приехали на тренировочную базу для подготовки — буквально за неделю, где-то так, за десять дней.

    — Воскликнули ли «Ура!», когда прочитали новость?

    Ну как бы да. Ну слушайте, это было так: наконец-то, блин, ура, да, спасибо. Потому что мы жили в таком режиме: то едем, то не едем, то едем, то снова не едем. Постоянно жить в этом ожидании — это тоже так нервы мотает. Поэтому, когда все наконец решилось и мы узнали, что точно едем, была чисто рабочая такая радость.

    — Вообще трудно было в таких условиях неопределённости готовиться и в конце концов собраться на эти соревнования?

    Да, было совершенно непросто. Потому что вроде как ты прикладываешь сверхусилия для подготовки к турниру, к соревнованиям, но до конца не знаешь, всё-таки поедешь ты на них или нет. И уже было в этом плане очень тяжело.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    — Что вас в этих условиях, в этой обстановке каждый день заставляет заниматься, тренироваться? Вы же понимали, что всё это могло быть впустую.

    Наверное, всё-таки прежде всего вера. Вера в лучшее, что всё-таки всё это окупится, что все труды будут не насмарку, и нас всё-таки пустят, и всё будет хорошо. Так и получилось.

    — Вы как-то для себя какие-то сроки ставили? В плане того, что если в этом году опять не получится, что делать дальше, вообще стоит ли продолжать или нет.

    Нет, вопрос продолжать или нет точно не стоял. Конечно, это было безумно тяжело в том плане, что за эти полтора года приходилось неоднократно встречаться на российских соревнованиях с одними и теми же соперницами. Мы уже друг друга наизусть знали. Но что нам оставалось? Только продолжать тренироваться и быть готовым.

    — Это же был вообще ваш первый такой крупный международный турнир и сразу чемпионат мира.

    Да-да, так получилось, что да.

    — Неплохой дебют получился.

    Ну да.

    — Волновались, когда в Баку выходили из самолёта?

    Ну… Я выступала в предпоследний день, времени было достаточно. Волнение, да, чуть-чуть присутствовало, но всё-таки оно ближе уже было ко дню выступления.

    — Как время проводили до начала своих выступлений?

    Гонка веса прежде всего. Поддерживали других участников, команды. Естественно, в зале смотрели бои, настраивались, высыпались. Но прежде всего нужно было изначально согнать вес.

    — Насколько у вас жёсткая весогонка?

    Ну у меня не жёсткая. Обычно я не очень много сбрасываю, но в этот раз это было непросто.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    — Сколько сбросили? За какое время?

    Наверное, килограмма четыре… Да, три-четыре килограмма. Получается, в течение двух недель это всё происходило.

    — Ну да. Для того же Хабиба Нурмагомедова и других бойцов MMA, которые иногда по 10–15 кг сбрасывают перед боем, это раз плюнуть.

    Ну да-да. Но всё равно, надо учесть тот факт, что женский организм — он тяжелее переносит перепады веса. Да и девушкам в принципе тяжелее гонять, чем мужчинам.

    — Как гоняли?

    Во-первых, это за счет корректировки питания, и естественно, физическая активность, тренировки в дополнительной одежде, бег, дорожки.

    — Уже успели обратно набрать эти четыре килограмма?

    Четыре, наверное, нет, но какой-то да, всё-таки успелось.

    — Вы говорите, болели за других ребят. Наверное, было непросто болеть в плане запретов? «Россия! Россия!» же нельзя было кричать, да?

    Ну конечно, да. Знаете, это не мешало нам сплотиться и быть полноценной командой и поддерживать сокомандников, дерущихся на корте. Всё равно слова поддержки были слышны, и всё было хорошо.

    — Как выходили из ситуации?

    Ну как выходили… Просто это было как… Естественно, никаких кричалок и не покричишь, но поддерживали словами «давай, всё сможешь!», кричали имена. Вот.

    — Что ещё было у вас под запретом? Читал, что даже за цветом маникюра следили.

    Да. Это стандартные правила. Еще было нововведение: совершенно не должно быть свободного края ногтя, чтобы всё было спилено «под корень», скажем так, чтобы цвет лака был либо прозрачный, либо белый, либо его вообще не было. И малейший какой-то оттенок розового — это сразу уже было… Конечно, замечание делали и говорили убирать.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    — Розовый оттенок?

    Да-да, даже розовый.

    — Розовый маникюр нельзя?

    Нет-нет.

    — Чем розовый лак не угодил?

    Как я поняла, что в случае критической ситуации, чтобы было видно кровь на ногтях.

    —Жёстко. Но, честно говоря, я спрашивал про национальные цвета, что даже ногти нельзя было красить в бело-сине-красный.

    Национальные цвета? Нет, это совсем нет. Раз уж какой-то оттенок, даже чуть розовый, то это… Конечно, яркие какие-то цвета нет, тем более.

    — Но больше всего меня шокировало, что под запретом оказались матрёшки и медвежата. Они-то чем не угодили?

    Ну мы же выступали под нейтральным статусом, а для них это, видимо, считается символикой России, поэтому даже так нельзя, да. Нам главный тренер озвучил, что мы едем в нейтральном статусе, и у нас даже форма была нейтральная такая.

    — В остальном каким было отношение к вам?

    Всё было отлично, хорошо, никаких нареканий нет. Всё спокойно, такие рабочие товарищеские отношения.

    — В теннисе вон некоторые руки россиянам и белорусам не подают. У вас как?

    У нас по этикету нужно пожать руку сопернику и тренеру. Абсолютно всеми это было соблюдено — спортсменами и тренерами.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    — Вы всего провели шесть боёв. Я перед нашим разговором спросил экспертную оценку у главного тренера сборной Петербурга по тхэквондо Ильи Пака по каждому из боёв. Он говорит, что первые два вы прошли почти на одном дыхании.

    Ну да-да. Слушайте, не знаю, наверное, со стороны так казалось. Но первый бой, как правило, всегда такой разминочный как бы, нелёгкий. Это и продышаться надо, и почувствовать. Да, он был несложный, но и совсем таким прям лёгким я бы его не назвала. Нет, по сравнению с финалом и полуфиналом это, конечно же, совершенно другая история. В первом бою я встречалась со спортсменкой из Австралии, а во втором — из Македонии.

    — А вот в третьем, по словам Ильи Филипповича, было уже чуть больше напряжения, но вы тоже относительно легко справились.

    Ну да-да. Против меня была немка, и мне показалось, что уверенно там было.

    — Самым сложным, по мнению Ильи Филипповича, для вас получился четвертьфинальный бой.

    Ну… Он был сложный тем, что девочка была действующей чемпионкой мира, и если смотреть со стороны, то в росте она значительно выше меня. И это не пара сантиметров. Она где-то на голову выше меня была. Это ощущалось, но там тоже получилось грамотно отработать, как по мне. Ну да, было непросто вот именно из-за габаритов, и не всегда срабатывает у нас электроника, поэтому… Какие-то баллы можно было и доставить.

    — Хай-кик удалось провести?

    Вы имеете в виду в голову удар?

    — Да.

    Насколько я помню, да. Да, получилось. Несмотря на то, что соперница была очень высокая, я дотянулась.

    — Полуфинал вы тоже уверенно относительно прошли.

    Ну полуфинал, знаете, это… Был такой регламент, что после четвертьфинала была достаточно большая пауза — порядка трёх часов. То есть ты уже успеваешь и остыть за это время, и нужно заново настраиваться. Вот, поэтому я… Это был непростой бой на самом деле. Я была взволнована, наверное, больше, чем когда-либо перед каким-либо боем в своей карьере.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    — Это пауза так сказалась?

    И пауза, и само понимание, что это уже полуфинал — одна ступень до финала.

    — На финал с бразильянкой Каролиной Сантос тогда с какими эмоциями выходили?

    Естественно, это тоже было волнительно, но уже не настолько сильно, потому что с соперницей по финалу я уже встречалась и примерно знала, в какой манере придётся работать. Ну и, наверное, понимала, что назад пути нет, только вперёд.

    — И вот вы побеждаете. Какие ощущения?

    В первую очередь, естественно, безумная радость, что это получилось, что достигнута намеченная цель.

    — По-моему, там решающее очко как раз ударом в голову было?

    Нет, решающее очко я заработала ударом в корпус. А в голову я уже доработала, когда соперница на меня пошла.

    — В итоге вы четвертая в истории России чемпионка мира по тхэквондо и вторая среди женщин. Осознаете величие момента?

    Наверное, да.

    — Говорят, что вы вообще с танцев начинали.

    Да. Я в принципе росла в спортивной семье и не только танцами занималась. Даже плавание было где-то. А танцы… непосредственно перед тем, как уйти в тхэквондо, я занималась акробатическим рок-н-роллом.

    — А почему ушли в тхэквондо?

    Не поверите, но вообще я очень хотела в бокс пойти. Цель была бокс, но мама очень боялась, что мне сломают нос, и это будет неоднократно, и вот отдала меня в тхэквондо. Ну она даже не отдала, а она сказала мне… У меня мама по профессии преподаватель физической культуры, на тот момент она работала в общеобразовательной школе и сказала мне, что вот у нас есть тренер в школе, он ведёт занятия по тхэквондо, хочешь — иди.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    — Имя тренера?

    Пак Илья Филиппович, с которым я до сих пор работаю.

    — А с чем связано такое стремление боксировать? Вы были драчуньей?

    Нет, это совсем не так. Просто в рок-н-ролле всё было очень несправедливо. Как это сказать, необъективный это вид спорта. С самого раннего детства девочки очень сильно конкурируют друг с другом. Порой доходит до совсем нечестных способов. Всякие интриги были, присутствовали.

    — Битое стекло подсыпали в туфли?

    До такого, слава богу, не доходило, но вплоть до того, что если ты будешь дружить с ней, то я с тобой не буду дружить. Это все меня потихоньку начинало доставать. В какой-то момент я пришла к маме и говорю: меня уже достали эти девочки, не хочу вообще с ними иметь ничего общего, я ухожу в бокс, я хочу драться, я хочу всех побить, они мне не нравятся.

    — Ну да, в этом смысле бокс более объективный вид спорта.

    Ну да.

    — Вы довольно рано стали побеждать: уже в 14 лет привезли золото с первенства Европы среди кадетов.

    Да.

    — Уже тогда понимали, что всё всерьёз и надолго?

    Ну да, конечно. На это и был расчёт, хотелось этого, да.

    — Говорят, опять же, что вы очень не любите проигрывать. Сильно себя после неудач закапываете?

    Скажем так, да, есть такое. Наверное, это в силу того, что рано начала выигрывать, и чаще, может быть, были выигрыши, чем проигрыши. Вот, и поэтому с проигрышами, конечно, очень тяжело приходится справляться.

    — Ваши творческие планы?

    Дальше будет серия гран-при. Надо сейчас наработать очков на гран-при, и дальше у нас Европа по олимпийским весовым категориям. И уже, конечно же, конечная цель — это Олимпиада.

    — Если допустят, опять же, да?

    Да-да, надеемся.

    — 28 июля будет решение МОК по допуску. Ждете с замиранием сердца?

    Пока что да. Пока что, конечно, нечего ждать, потому что у меня недостаёт очков. Но если всё так хорошо пойдёт, вполне возможно, очень надеюсь на это, что допуск дадут.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    Записал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
    Фото: предоставлено «Фонтанке»
    Фото: предоставлено «Фонтанке»
    Фото: предоставлено «Фонтанке»
    Фото: предоставлено «Фонтанке»
    Фото: предоставлено «Фонтанке»
    Фото: предоставлено «Фонтанке»
    Фото: предоставлено «Фонтанке»

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    Комментарии 3

    Гость07 Июн 2023 в 15:57
    Молодец Лилия!
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