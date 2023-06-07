В ночь после празднования Дня России мосты в Петербурге разводить не будут

В грядущие выходные в Петербурге изменится график разводки мостов. В понедельник, 12 июня, отмечается День России, и переправы останутся сведенными на ночь.



В ночь с 12 на 13 июня петербургские мосты не будут разводиться в связи с празднованием Дня России, сообщает 7 июня пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Напомним, что согласно постановлению городского правительства от 29 ноября 2006 года в нерабочие праздничные дни разводка мостов не производится.

За изменениями в графике разводки мостов в Петербурге можно следить на сайте и в соцсетях «Мостотреста», а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга».