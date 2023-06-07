ФАС оштрафовала «Пятерочку» за слишком оптимистичную рекламу скидок пенсионерам

Телереклама ООО «Агроторг» (оператор сети «Пятерочка») «Пенсионерам скидки» нарушает закон «О рекламе» и вводит в заблуждение потребителей, сообщает Федеральная антимонопольная служба 7 июня.



Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении ООО «Агроторг» дело о нарушении рекламного законодательства. По итогам рассмотрения дела реклама «Пенсионерам скидки» была признана ненадлежащей, а компании был назначен штраф в 300 тыс. рублей.

Антимонопольная служба утверждает, что информация, содержащаяся в видеоролике, якобы давала покупателям понять, что акция для пенсионеров распространялась на всю продукцию торговой сети. Однако в действительности скидка действовала только на ограниченный круг товаров. Также в ФАС отметили, что необходимая для восприятия потребителей информация об условиях акции была выполнена слишком мелким шрифтом и демонстрировалась в тексте дисклеймеров слишком мало — всего несколько секунд.