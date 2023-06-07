В Петербурге гостя ресторана избили за незакрытую крышку унитаза. Возбуждена редкая статья

Дело по редкой статье поступило в Куйбышевский районный суд после мелкого конфликта в ресторане в центре Петербурга.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 7 июня, Магомеда-Эми Бакаева обвиняют в «превышении полномочий работником частной охранной организации во время исполнения должностных полномочий». В апреле 2022 года мужчину, который работает в ЧОО, вызвали в бар на канале Грибоедова. Один из клиентов сломал крышку унитаза, но оплачивать ущерб не спешил. Обвиняемый якобы пытался сначала убедить посетителя решить дело миром, а затем, по версии следствия, «нанес Н. не менее 5 ударов кулаками рук и ногами в область лица, головы и туловища».
Дела по статье 203 УК РФ возбуждаются редко. Как уточнили в пресс-службе, с 2011 по 2022 год по шести делам такой квалификации вынесли приговоры.
Материалы этого дела переданы судье.