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    Музей-квартира Римского-Корсакова приглашает поговорить «о птичках» и послушать их пение

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    Авторы проекта «Музыка птиц» подсчитали, что в произведениях Николая Римского-Корсакова встречается порядка пятидесяти названий птиц. Именно пернатые персонажи театральных постановок стали героями выставки — в диапазоне от Соловья и Жар-Птицы до Царевны-Лебедь, птицы Сирин и Золотого петушка.

    Папагено — проводник на выставке
    Папагено — проводник на выставкеФото: предоставлено организаторами
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    «Музыка птиц» обещает интерактив: вы увидите (и услышите!) целую галерею «птичьих» образов. Проводником по экспозиции станет Папагено — это имя кураторы заимствовали у персонажа-птицелова из оперы Моцарта «Волшебная флейта». Папагено расскажет «птичьи» истории из быта семьи Римских-Корсаковых, также с его помощью вы услышите самых разных пернатых, сможете «поймать» голоса птиц. Аудиопрограмма будет сопровождать тематическую выставку: на экспозиции будут театральные эскизы Константина Коровина, Льва Бакста, Александра Бенуа, Сергея Судейкина, Михаила Ларионова и других художников.

    Эпиграфом проекта стала фраза из «Песни и пляски птиц» пролога оперы «Снегурочка»: «Сбирались птицы, сбирались певчи…». В тихвинском доме Римского-Корсакова, где родился будущий композитор, всегда было много птиц: снегири, попугаи, канарейки, дрозды. Они свободно летали по дому. Мать Николая Софья любила животный и растительный мир и привила эту любовь к природе сыну. Уже став взрослым, Римский-Корсаков всегда обращал внимание на пение птиц, «расшифровывал» птичий щебет, упоминал его в письмах родным и близким.

    Вероятно, вас ждёт такое же увлекательное погружение в мир птиц, какое было в детстве у Римского-Корсакова. Музей позиционирует проект как семейный (0+) и приглашает на выставку «Музыка птиц» с 9 июня 2023 по 19 мая 2024.

    Анастасия Семенович

    Папагено — проводник на выставке
    Папагено — проводник на выставкеФото: предоставлено организаторами

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    ПтицыНиколай Римский-КорсаковМузей-квартира Н. А. Римского-Корсакова
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