В России работает уже более миллиона курьеров

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, в России в 2023 году количество рабочих в сфере доставки превысило один миллион, 7 июня сообщают «Ведомости».



Еще в 2021 году курьерами работали всего 830 тысяч человек, сообщили в ассоциации.

По словам генерального директора «Яндекс.Доставки» Тембота Керефова, рост рабочих напрямую связан с растущим спросом. Он также отмечает, что с ноября 2022 года и до сих пор спрос на рынке труда превышает предложение.