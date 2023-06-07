В России работает уже более миллиона курьеров

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, в России в 2023 году количество рабочих в сфере доставки превысило один миллион, 7 июня сообщают «Ведомости».
Еще в 2021 году курьерами работали всего 830 тысяч человек, сообщили в ассоциации.
По словам генерального директора «Яндекс.Доставки» Тембота Керефова, рост рабочих напрямую связан с растущим спросом. Он также отмечает, что с ноября 2022 года и до сих пор спрос на рынке труда превышает предложение.
Повышенный спрос сказался и на зарплатах курьеров. По данным сервиса SuperJob, на июнь 2023 года средняя зарплата пешего курьера или курьера на велосипеде и самокате увеличилась на 9%, до