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    В России работает уже более миллиона курьеров

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    По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, в России в 2023 году количество рабочих в сфере доставки превысило один миллион, 7 июня сообщают «Ведомости».

    Еще в 2021 году курьерами работали всего 830 тысяч человек, сообщили в ассоциации.

    По словам генерального директора «Яндекс.Доставки» Тембота Керефова, рост рабочих напрямую связан с растущим спросом. Он также отмечает, что с ноября 2022 года и до сих пор спрос на рынке труда превышает предложение.

    Повышенный спрос сказался и на зарплатах курьеров. По данным сервиса SuperJob, на июнь 2023 года средняя зарплата пешего курьера или курьера на велосипеде и самокате увеличилась на 9%, до 60 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата курьера на машине выросла на 6% за год и перевалила за 90 тысяч рублей в месяц.

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