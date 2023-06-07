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    Таможенники нашли россыпь автоматиков Калашникова, которые ввозили в Россию

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    Больше тысячи детских автоматиков Калашникова задержали на Котлинском таможенном посту в Петербурге.

    Как сообщает пресс-служба СЗТУ 7 июня, груз детских игрушек прибыл в Россию из Китая. Название партии звучало как «Изделия из пластика в виде игрушечного оружия (автоматы, пистолеты, ружья, ножи)». Фактически же это были мини-автоматы Калашникова.

    Фото: пресс-служба СЗТУ
    Фото: пресс-служба СЗТУ
    Фото: пресс-служба СЗТУ
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    В декларации указывалось, что это игрушечное оружие для игрушечных солдатиков.

    Всего таможенники насчитали 1044 единицы ввозимого товара.

    Они связались с правообладателем АО «Концерн "Калашников"» с просьбой определить, являются ли игрушки оригинальной продукцией или подделкой. Правообладатель определил партию как контрафактную.

    Возбуждено дело об административном правонарушении. Автоматики были изъяты. Их судьбу решит суд.

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