Таможенники нашли россыпь автоматиков Калашникова, которые ввозили в Россию

Как сообщает пресс-служба СЗТУ 7 июня, груз детских игрушек прибыл в Россию из Китая. Название партии звучало как «Изделия из пластика в виде игрушечного оружия (автоматы, пистолеты, ружья, ножи)». Фактически же это были мини-автоматы Калашникова.

Больше тысячи детских автоматиков Калашникова задержали на Котлинском таможенном посту в Петербурге.

В декларации указывалось, что это игрушечное оружие для игрушечных солдатиков.

Они связались с правообладателем АО «Концерн "Калашников"» с просьбой определить, являются ли игрушки оригинальной продукцией или подделкой. Правообладатель определил партию как контрафактную.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Автоматики были изъяты. Их судьбу решит суд.

