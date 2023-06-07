Изрезанного ножом затворника нашли в квартире на севере Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели инвалида по зрению, который так и не вышел из самоизоляции в Выборгском районе Петербурга.



Полицию в пятиэтажку на Курчатова накануне около полудня вызвала петербурженка, стало известно «Фонтанке» 7 июня. Во время визита в квартиру 67-летнего мужа она увидела его на полу — бездыханным и в крови.



Приехавшая на место следственно-оперативная группа отметила раны на груди и шее. Женщина рассказала, что супруг был практически слеп. За последние два года он не выходил из квартиры, сильно пил. Жена ухаживала за ним, но вместе они не жили.

