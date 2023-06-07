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    Изрезанного ножом затворника нашли в квартире на севере Петербурга

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели инвалида по зрению, который так и не вышел из самоизоляции в Выборгском районе Петербурга.

    Полицию в пятиэтажку на Курчатова накануне около полудня вызвала петербурженка, стало известно «Фонтанке» 7 июня. Во время визита в квартиру 67-летнего мужа она увидела его на полу — бездыханным и в крови.

    Приехавшая на место следственно-оперативная группа отметила раны на груди и шее. Женщина рассказала, что супруг был практически слеп. За последние два года он не выходил из квартиры, сильно пил. Жена ухаживала за ним, но вместе они не жили.

    К мужу она заходила днём ранее. Он был как будто бодр, об усталости от жизни не говорил.

    В обстоятельствах случившегося разбирается следствие. Среди изъятого ножницы, найденный на кровати нож, изрезанный пододеяльник в крови.

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