Помогите спасти сердце двухлетнего петербуржца

Коля родился со сложнейшим пороком сердца. Его случай можно считать уникальным. Говоря простыми словами, сердце малыша полностью перекручено. Мальчик уже перенёс две операции, но нужна радикальная коррекция порока. Помочь Коле можно, но стоимость лечения гигантская.

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Коля Зимов, 2 года, Санкт-Петербург.

Врождённый порок сердца, SLD, верхне-нижнее расположение желудочков с умеренной гипоплазией ПЖ, ДМЖП, состояние после операции.

Требуется радикальная коррекция сердца. Стоимость 28 593 381 руб . Не хватает 27 021 465 руб .



У двухлетнего Коли из Петербурга очень редкий и сложный порок сердца. Случай ребёнка можно назвать исключительным: у малыша желудочки сердца располагаются не рядом друг с другом, а один поверх другого, причём работает только один желудочек. В то же время два основных сосуда — аорта и лёгочная артерия — перекрещены между собой. Простыми словами, сердце Коли почти полностью перекручено.



О пороке стало известно на втором скрининге, но решиться на аборт родители не смогли — у крошечного плода уже сформировались ручки, пальчики, носик. Принять такое решение означало лишить маленького человечка жизни. Поэтому родители продолжили ждать ребёнка и надеяться на лучшее.

Коля появился на свет в срок, но не заплакал, был фиолетового цвета. Ребёнка сразу же забрали в реанимацию. Мама увидела своего кроху только через две недели. А вскоре после этого мальчику провели первую операцию. Коле тогда был всего один месяц — откладывать хирургическое вмешательство было нельзя, так как сатурация падала буквально на глазах, нарастала сердечная недостаточность, усиливалась одышка. С помощью операции удалось сузить лёгочную артерию и снизить нагрузку на лёгкие.



Затем последовала вторая операция, после которой произошло осложнение: в плевральной полости скопилась лимфа. Восстановление было долгим и тяжёлым, у малыша случилось несколько приступов, связанных с дыханием: Коля начинал очень быстро дышать и покрывался испариной, а маме мальчика приходилось хватать его на руки и бежать в больницу.



Родители мальчика стали искать врача, который сделает сердечко их сына здоровым. Никто не брался за случай Коли — слишком сложно и большой риск. Лишь один врач решился помочь мальчику из Петербурга — Педро дель Нидо из Детской больницы Бостона. Он известен во всём мире как врач, творящий настоящие чудеса.