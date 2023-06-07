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    Жителя Приморья задержали за шпионаж в интересах Украины. Возбуждено дело о госизмене

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    Жителя Приморья задержали и арестовали по уголовному делу о государственной измене. Его подозревают в шпионаже в интересах Украины, сообщает 7 июня центр общественных связей Федеральной службы безопасности. Возраст задержанного не уточняется.

    Как говорится в сообщении, мужчину обвиняют в сборе данных об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры Приморского края, которые он передавал Главному управлению военной разведки Украины.

    При этом, добавляет ФСБ, он полностью осознавал, что это угрожает безопасности России.

    Санкция статьи о госизмене предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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