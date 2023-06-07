Жителя Приморья задержали за шпионаж в интересах Украины. Возбуждено дело о госизмене

Жителя Приморья задержали и арестовали по уголовному делу о государственной измене. Его подозревают в шпионаже в интересах Украины, сообщает 7 июня центр общественных связей Федеральной службы безопасности. Возраст задержанного не уточняется.



Как говорится в сообщении, мужчину обвиняют в сборе данных об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры Приморского края, которые он передавал Главному управлению военной разведки Украины.



При этом, добавляет ФСБ, он полностью осознавал, что это угрожает безопасности России.

