В Москве сгорела квартира. Погиб мальчик, госпитализировано еще 4 ребенка

В ночь на среду, 7 июня, в жилом доме на Ленинском проспекте произошел пожар. Горела квартира на шестом этаже. Есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщает московская прокуратура.

Из-за пожара погиб 9-летний мальчик. По предварительной информации, госпитализировано 6 человек, в том числе 4 ребенка.