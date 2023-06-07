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    В Москве сгорела квартира. Погиб мальчик, госпитализировано еще 4 ребенка

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    В ночь на среду, 7 июня, в жилом доме на Ленинском проспекте произошел пожар. Горела квартира на шестом этаже. Есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщает московская прокуратура.

    Из-за пожара погиб 9-летний мальчик. По предварительной информации, госпитализировано 6 человек, в том числе 4 ребенка.

    «Рассматриваются различные версии возгорания, в том числе неисправность электропроводки», — говорится в сообщении ведомства.

    Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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