Страховщик рассказал, сколько стоили пожары владельцам домов в этом году

С января по май «Росгосстрах» выплатил клиентам в Петербурге и Ленобласти свыше 18,1 млн рублей за поврежденное или уничтоженное огнем жилье и имущество. И это при том, что масштабных пожаров в регионе не было. А, скажем, клиентам компании из Курганской, Свердловской и Тюменской областей, по которым большой огонь прошел в конце апреля — начале мая, страховщик оперативно возместил уже порядка 60 млн рублей.



«Пожар зачастую уничтожает строение целиком, поэтому и размер ущерба обычно гораздо больше, чем при подтоплениях или ураганных ветрах, — поясняет Кирилл Павлов, директор филиала «Росгосстраха» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. — Статистика это очень наглядно иллюстрирует. Например, в прошлом году мы выплатили 93,2 млн рублей клиентам, страхующим в компании свое жилье и домашнее имущество. И 86% этой суммы пришлось на погорельцев. Хотя всего «пожарных» страховых случаев было 29,3%. В этом году ситуация схожая: на 26,4% заявлений от наших страхователей после пожаров тоже приходится 86% выплат».



По словам Кирилла Павлова, самые крупные выплаты после пожаров в этом году составили 3,6 млн рублей в Пикалевском районе и 3,4 млн рублей во Всеволожском. Там сгорели жилые дома.



Чтобы помочь клиентам получить деньги на счет оперативно, страховщики зачастую появляются на пепелище сразу после спасателей: помогают клиентам оформить заявление на выплату, проводят оценку повреждений.



«Накопленный у нас за более чем 100 лет работы опыт позволяет в считанные дни урегулировать даже масштабные страховые события. Мы понимаем, что людям после пожаров срочно требуется поддержка, — рассказал Александр Казимов, директор Департамента выплат ПАО СК «Росгосстрах». — Наша компания, заключая договор с человеком, берет на себя обязательства — обеспечить финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных событий. Этого ждут от нас клиенты, которые хотят быстрее вернуться к нормальной жизни».



Как отметил директор филиала «Росгосстраха» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, все больше жителей региона осознают важность страхования недвижимости, а также стараются скорректировать страховую сумму с учетом актуальных цен. «Мы видим это по росту числа обращений к нашим страховым агентам и в контакт-центр от желающих защитить свои дома и квартиры, — говорит Кирилл Павлов. — Экономия на полисе чревата проблемами. В этом легко убедиться, посмотрев в интернете цены на строительные и отделочные материалы — при их нынешнем уровне строиться заново «на свои» будет очень непросто».



ПАО СК «Росгосстрах»



Лицензия Банка России на осуществление страхования ОС № 0001 — 02 выдана 23 декабря 2019 года. Лицензии Банка России на осуществление страхования СИ № 0001, СЛ № 0001, ОС № 0001 — 03, ОС № 0001 — 04, ОС № 0001 — 05 и на осуществление перестрахования ПС № 0001 выданы 6 июня 2018 года.

