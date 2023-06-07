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    Среда джаза с Давидом Голощекиным

    Среда джаза с Давидом Голощекиным: Gene Harris and The Philip Morris Superband — World Tour 1990

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    World Tour 1990 — альбом The Philip Morris Superband под управлением американского джазового пианиста Джина Харриса.

    среда джаза

    фонтанка

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