Среда джаза с Давидом Голощекиным: Gene Harris and The Philip Morris Superband — World Tour 1990

Поделиться
World Tour 1990 — альбом The Philip Morris Superband под управлением американского джазового пианиста Джина Харриса.
среда джаза
фонтанка
Сейчас
+15˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Ясная погода, Без осадков
Ощущается как 12
4 м/с, ю-з
764мм
62%
Пробки
3/10
World Tour 1990 — альбом The Philip Morris Superband под управлением американского джазового пианиста Джина Харриса.
фонтанка
29 марта 2023, 12:10
17 мая 2023, 12:10
31 мая 2023, 12:10
22 марта 2023, 12:10
18 января 2023, 12:10
Добавьте комментарий первым!
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.