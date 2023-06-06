В Ленобласти воинскую часть попросили выплатить «похоронные» отцу, которого этого права лишили

В воинскую часть в Ленобласти пришли документы отца погибшего контрактника на страховые выплаты. Ранее суд лишил его права на эти деньги.



«Я сейчас разговаривала со страховой компанией «Согаз». Действительно, подал опять документы, чтобы ему выплатили», — рассказала 6 июня «Фонтанке» мать погибшего Кемала Бостанова Анастасия Юдина.



О судебной тяжбе между родителями контрактника «Фонтанка» подробно писала ранее. В мае Смольнинский районный суд Петербурга лишил 50-летнего Хасана Бостанова компенсаций и признал его недостойным наследником. Мать Кемала настаивала, что отец навещал ребенка только первые полгода, после чего исчез из жизни семьи и не платил алименты.

