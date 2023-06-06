Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь — май сократились на 50%. Дефицит бюджета — 3,4 трлн рублей

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в период с января по май составили 2 853 млрд рублей — это на 50% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, передает Минфин 6 июня.



Министерство связывает падение с «высокой базой сравнения» прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки «Юралс» и сокращением объемов экспорта природного газа. В ведомстве пояснили, что месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню в 8 трлн рублей в год.

