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    Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь — май сократились на 50%. Дефицит бюджета — 3,4 трлн рублей

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    Нефтегазовые доходы федерального бюджета в период с января по май составили 2 853 млрд рублей — это на 50% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, передает Минфин 6 июня.

    Министерство связывает падение с «высокой базой сравнения» прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки «Юралс» и сокращением объемов экспорта природного газа. В ведомстве пояснили, что месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню в 8 трлн рублей в год.

    Всего объем доходов федерального бюджета в январе — мае 2023 года составил 9 818 млрд рублей, что на 19% ниже, чем за аналогичный период 2022 года. При этом расходы бюджета выросли на 27% — до 13 229 млрд рублей.

    Итого федеральный бюджет в январе — мае, по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом в 3 411 млрд руб.

    При этом в период с января по апрель этого года статистика была хуже. Нефтегазовые доходы составили 2 282 млрд рублей — падение на 52%. Доходы на апрель выходили на 7 782 млрд рублей, а расходы — на 11 206 млрд. Бюджет был исполнен с дефицитом в 3 424 млрд рублей.

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