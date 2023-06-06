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    Главам муниципалитетов запретили работать в подконтрольных им местных учреждениях

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    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки о запрете совмещать должность главы муниципального образования с другими постами в органах местного самоуправления и должностями руководителей МУПов в своих муниципалитетах, 6 июня сообщают «Ведомости».

    Соответствующие поправки вносятся в часть 3 статьи 12.1 Закона «О противодействии коррупции». На данный момент из 3126 глав муниципалитетов 189 совмещают свои посты с должностью руководителя учреждения этого муниципального образования.

    Нововведения позволят исключить конфликт интересов, позволяющий главам муниципалитетов оценивать качество своей же работы на посту руководителя учреждения, подчеркивают в правительстве.

    Председатель комиссии Общественной палаты по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов рассказал изданию, что в совмещении должностей главой муниципального образования нет явной коррупционной составляющей, но оно может вызывать «кривизну» при распределении бюджетных денег. То есть инициатива направлена на то, чтобы «избежать избыточного перетягивания каната главой в сторону своего учреждения и пролоббировать диспропорциональное финансирование» в ущерб другим.

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