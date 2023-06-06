Главам муниципалитетов запретили работать в подконтрольных им местных учреждениях

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки о запрете совмещать должность главы муниципального образования с другими постами в органах местного самоуправления и должностями руководителей МУПов в своих муниципалитетах, 6 июня сообщают «Ведомости».



Соответствующие поправки вносятся в часть 3 статьи 12.1 Закона «О противодействии коррупции». На данный момент из 3126 глав муниципалитетов 189 совмещают свои посты с должностью руководителя учреждения этого муниципального образования.



Нововведения позволят исключить конфликт интересов, позволяющий главам муниципалитетов оценивать качество своей же работы на посту руководителя учреждения, подчеркивают в правительстве.

