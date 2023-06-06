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    В лидерах продаж — Lada и Changan. Автомобильный рынок в мае вырос вдвое

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    Продажи новых автомобилей в России в мае выросли на 112%, или на 27 тысяч штук в сравнении с маем прошлого года, 6 июня сообщил в телеграм-канале Комитет автопроизводителей АЕБ. Общий объем продаж за май составил 51 тысячу автомобилей.

    В пятерку лидеров по объему продаж попали Lada, Haval, ГАЗ и Changan.

    Абсолютным лидером стала Lada с приростом в 298%: в мае было продано 23 тысячи автомобилей АвтоВАЗа, это почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

    В абсолютных аутсайдерах — детища западных и японских брендов: Cadillac, Chevrolet, Fiat, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault и Volvo. В мае российские автолюбители не купили ни одного автомобиля этих марок.

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