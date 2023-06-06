Пассажиры в шоке: вместо Сан-Франциско сели в Магадане

Авиалайнер Вoeing 777 авиакомпании Air India вынужден был приземлиться вместо американского Сан-Франциско в российском Магадане. В соцсетях пытаются представить шок пассажиров.



Как сообщает Росавиация 6 июня, экипаж рейса AIC173 Дели — Сан-Франциско из-за неисправности правого двигателя принял решение о посадке на аэродроме в Магадане (Сокол). Посадка в 11:35 произведена благополучно. Никто из 232 пассажиров и 11 членов экипажа не пострадал.

Техники оценивают возможность самолета продолжить полет, но в случае необходимости Росавиация готова дать разрешение на прибытие резервного борта. Что касается пассажиров, то региональные власти вместе с пограничниками и таможенниками решают вопрос об их размещении и пребывании.