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    Генеральный директор Philip Morris предлагает установить окончательную дату полного запрета сигарет во всем мире

    1992
    7 комментариев

    Генеральный директор Philip Morris, одной из крупнейших компаний, производящих сигареты, в интервью газете Daily Mail предложил установить сроки запрета на производство сигарет, 6 июня сообщают «Ведомости».

    Яцек Ольчак отмечает, что правительства других стран могли бы уменьшить расходы на борьбу с курением и расходы в сфере здравоохранения, если бы приняли участие в поиске менее вредных для здоровья альтернатив сигаретам, установив при этом сроки на реализацию задуманного.

    В качестве примера Ольчак привел решение Евросоюза о введении запрета на продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году.

    На данный момент 35% от общего годового дохода Philip Morris приносят продажи вейпов и систем нагревания табака. Также они были предложены в качестве потенциальной альтернативы Ольчаком.

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    Комментарии 7

    Гость06 Июн 2023 в 14:36
    Скрепно.
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