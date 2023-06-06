Генеральный директор Philip Morris предлагает установить окончательную дату полного запрета сигарет во всем мире

Генеральный директор Philip Morris, одной из крупнейших компаний, производящих сигареты, в интервью газете Daily Mail предложил установить сроки запрета на производство сигарет, 6 июня сообщают «Ведомости».

Яцек Ольчак отмечает, что правительства других стран могли бы уменьшить расходы на борьбу с курением и расходы в сфере здравоохранения, если бы приняли участие в поиске менее вредных для здоровья альтернатив сигаретам, установив при этом сроки на реализацию задуманного.

В качестве примера Ольчак привел решение Евросоюза о введении запрета на продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году.