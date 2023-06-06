Вставший автобус и ДТП на час с лишним перекрыли Канонерский тоннель

Неприятный сюрприз ждал утром 6 июня водителей, желавших проехать на Канонерский остров в Петербурге. Из-за аварии дорога оказалась заблокирована.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», сначала в Канонерском тоннеле сломался автобус №67. «Стоит в середине, с пассажирами, и мешает проезду», — рассказал участник группы Петя. Затем рядом с автобусом случилось ДТП: столкнулись легковой автомобиль и манипулятор.
Пострадавших в ДТП нет, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. А вот движение по тоннелю из-за аварии оказалось заблокировано в обе стороны, пишут очевидцы.
Читатель «Фонтанки»
Затор в сторону Канонерского острова, по данным «Яндекс.Пробок», растянулся от заправки на Дивенской улице. Автомобилистам пришлось простоять в пробке больше часа — открыли проезд только ближе к половине двенадцатого.