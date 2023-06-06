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    Вставший автобус и ДТП на час с лишним перекрыли Канонерский тоннель

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    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Неприятный сюрприз ждал утром 6 июня водителей, желавших проехать на Канонерский остров в Петербурге. Из-за аварии дорога оказалась заблокирована.

    Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», сначала в Канонерском тоннеле сломался автобус №67. «Стоит в середине, с пассажирами, и мешает проезду», — рассказал участник группы Петя. Затем рядом с автобусом случилось ДТП: столкнулись легковой автомобиль и манипулятор.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Пострадавших в ДТП нет, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. А вот движение по тоннелю из-за аварии оказалось заблокировано в обе стороны, пишут очевидцы.

    Читатель «Фонтанки»

    Затор в сторону Канонерского острова, по данным «Яндекс.Пробок», растянулся от заправки на Дивенской улице. Автомобилистам пришлось простоять в пробке больше часа — открыли проезд только ближе к половине двенадцатого.

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    Фото: Читатель «Фонтанки»

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