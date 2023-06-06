Петербург в 2023 подвергается большему количеству хакерских атак, чем другие регионы России

Санкт-Петербург стал лидером по числу DDoS-атак в первом квартале 2023 года: 87% всех действий злоумышленников было направлено на организации города, сообщает МТС. Самые популярные цели хакеров — финансовые компании, госсектор и ретейл.



Больше всего атак было в январе — 79% от общего числа DDoS-атак за квартал. На февраль пришлось 14%, а на март — 6%. Чаще всего — в 40% случаев — атаки происходили ночью, с 12 часов до 6 утра. Чуть меньше — 37% — было отмечено утром до полудня. Днем их число снижалось.



В целом по России число DDoS-атак в первом квартале 2023 года выросло в десять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Если в начале прошлого года их количество измерялось сотнями, то в 2023-м — уже тысячами. В тройке регионов — лидеров по числу атак Северо-Западный, Центральный и Приволжский федеральные округа. Наряду с ними атакам подверглись Дальневосточный округ (Хабаровск), Уральский округ (Челябинск, Сургут, Тюмень), Сибирский округ (Новосибирск), Северо-Кавказский округ (Ставрополь).

