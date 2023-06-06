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    Поэтажные карты Эрмитажа появились в популярном картографическом сервисе

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    Поэтажные планы Эрмитажа появились в картографическом сервисе 2ГИС 6 июня. При наведении на музей справа появятся кнопки переключения этажей, различные зоны музея отмечены разным цветом, убедился корреспондент «Фонтанки».

    <i class="_">Переключение этажей на карте доступно на 2gis.ru и в мобильном 2ГИС.</i>
    Переключение этажей на карте доступно на 2gis.ru и в мобильном 2ГИС.Фото: скрин 2gis.ru
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    Переключая планы этажей, можно увидеть, где расположен тот или иной зал. На карте отмечены популярные экспонаты — например, часы «Павлин», а также место сбора экскурсионных групп, точка выдачи аудиогидов, кафе и зоны отдыха. Поэтажная карта поможет посетителю сориентироваться в расположении входов и выходов, лестниц и лифтов, быстрее найти нужную временную выставку или постоянную экспозицию, отмечают в 2ГИС.

    Поэтажные планы Эрмитажа доступны в мобильных приложениях 2ГИС на Android и iOS, а также на сайте 2gis.ru. Карты этажей будут регулярно обновляться и дополняться, а в перспективе 2ГИС обещают добавить опцию поиска внутри здания.

    <i class="_">Переключение этажей на карте доступно на 2gis.ru и в мобильном 2ГИС.</i>
    Переключение этажей на карте доступно на 2gis.ru и в мобильном 2ГИС.Фото: скрин 2gis.ru

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    Эрмитаж
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