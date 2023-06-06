Поэтажные карты Эрмитажа появились в популярном картографическом сервисе

Поэтажные планы Эрмитажа появились в картографическом сервисе 2ГИС 6 июня. При наведении на музей справа появятся кнопки переключения этажей, различные зоны музея отмечены разным цветом, убедился корреспондент «Фонтанки».
Переключая планы этажей, можно увидеть, где расположен тот или иной зал. На карте отмечены популярные экспонаты — например, часы «Павлин», а также место сбора экскурсионных групп, точка выдачи аудиогидов, кафе и зоны отдыха. Поэтажная карта поможет посетителю сориентироваться в расположении входов и выходов, лестниц и лифтов, быстрее найти нужную временную выставку или постоянную экспозицию, отмечают в 2ГИС.
Поэтажные планы Эрмитажа доступны в мобильных приложениях 2ГИС на Android и iOS, а также на сайте 2gis.ru. Карты этажей будут регулярно обновляться и дополняться, а в перспективе 2ГИС обещают добавить опцию поиска внутри здания.