Требуется жена-чумработница. Как на первом форуме женщин Севера в Таврический дворец завезли суровый феминизм

Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ Поделиться Поделиться





В Таврическом дворце случилось внеплановое Восьмое марта. 5 июня там открылся первый форум женщин Севера, с которым участниц поздравили даже с МКС. «Дорогие подруги», — приветствовала зал председатель Совфеда Валентина Матвиенко. В ходе пленарного заседания выяснилось, где в нашей стране за желающими выйти замуж может выстроиться внушительная очередь из мужчин и оленей. Потому что без женщины мужчине — смерть, и не только в тундре.



В Таврическом дворце собрались те, кто в суровых северных условиях может легко сложить чум, поймать рыбу, ловко заарканить оленя, управлять собачьей упряжкой и при этом заниматься созданием цифровых стойбищ. Именно так охарактеризовала участниц форума спикер Совфеда Валентина Матвиенко, благодаря энергии которой мероприятие состоялось. В кулуарах звучали благопожелания старейшин на языках малых народов Севера и поражала воображение выставка картин на рыбьей коже.



Но первым спикером форума женщин Севера стал мужчина. Заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов зачитал телеграмму президента, в которой Владимир Путин похвалил российских женщин за то, как эффективно они решают профессиональные проблемы в разных сферах. В том числе и в военной. Валентина Матвиенко добавила, что женщины Севера — «надежный тыл наших бойцов, которые на передовой сражаются за наше мирное будущее». «Сегодня женщины вместе шьют маскировочные сети, вяжут теплые носки, собирают посылки и пишут письма участникам СВО. Они стараются держаться на своей линии фронта», — сказала она.



Затем собравшиеся узнали, что главное богатство Севера, Сибири и Дальнего Востока — люди. Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности занимают около 70 % площади страны, а проживает там более 10 миллионов наших граждан. И, судя по выступлениям спикеров, жизненных трудностей у них побольше, чем у остальных 137 миллионов, ютящихся на 30 % площади.



Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ Поделиться Поделиться





Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в своем выступлении перебрал все возможные поэтические штампы патриархального красноречия.

«О характере российской женщины сложены легенды, — не слишком связно поведал он с трибуны. — Как она может быть одновременно очень сильной и очень любящей. Как бессмертными строками: и в горящую избу войдет, и найдет такие слова, что самые суровые мужчины сделают все, что она пожелает. Но даже среди российских женщин есть особенные. Для которых эта внутренняя сила является условием выживания. Выживания и создания очагов счастья на таких территориях, где полгода в год ночь, температура опускается в разы ниже, чем в морозильной камере, а от человека до человека бывают десятки и даже сотни километров. Это вы, женщины нашей Арктики, мамы и жены великого русского Севера». И пожелал всем присутствующим «большого человеческого счастья и любви».



Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков перечислил «северные» социальные гарантии: пособие для беременных без применения правила нулевого дохода, помощь на развитие личного подсобного хозяйства (получила каждая пятая семья на северных территориях), финансовая поддержка для преодоления сложной жизненной ситуации (получила четверть семей), для женщин — сокращенный рабочий день и выход на пенсию в 45 лет, если работала промысловиком, рыбаком или оленеводом. Экспериментировать с феминитивами участники форума не стали.



К благопожеланиям подключили космонавтов Роскосмоса. Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, даже несмотря на то, что, строго говоря, не являются женщинами, произнесли приветственные слова с борта МКС.

«Из космоса границ не видно, — сказал Петелин. — Северное сияние, море тайги Сибири, неповторимый ландшафт Дальнего Востока, все эти удивительные территории — наш общий дом, в котором современная женщина — полноправная хозяйка».



Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ Поделиться Поделиться





Федяев добавил: «Гордимся вами и желаем новых достижений на благо нашей Земли».

Наконец, на трибуну вышла первая участница. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова начала свое выступление со слов: «Разрешите, я, как женщина, если что, чуть больше пяти минут выступлю». И рассказала про IT-стойбище. С точки зрения непуганой жительницы мегаполиса звучит, может быть, и забавно, но в тундре это единственный способ получать услуги телемедицины и образования без отрыва от оленей. Там дети могут посещать онлайн детский сад. Таких стойбищ сейчас 69, а стойбищных школ-садов — 7, там занимается 45 детей из 31 семьи.



«Есть ненецкая писательница Анна Неркаги, у которой я однажды спросила о том, что нужно сделать, чтобы сохранить народ, — внезапно вспомнила Комарова. — Она сказала: ненец — это ягель. Точка».



На лицах слушательниц, выхваченных видеокамерой из зала, застыло недоумение. На самом деле губернатор цитирует Анну Неркаги едва ли не в каждом своем интервью. И цитата обычно длиннее: «Ненец — это ягель, и чем больше сокращается территория, на которой есть ягель, тем меньше шансов сохранить традиции и язык».



Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ Поделиться Поделиться





«Возвращаясь к женской теме. Заметьте, я не педалировала ее, не злоупотребляла. Но форум есть форум, тема определена, — продолжила Комарова. — Считается, что главное женское божество обских угров — Калтащ-Ини. Она — первая, самая главная невидимая мать каждого человека и предсказывает ему жизнь в тот момент, когда младенец сощурится, впервые увидев солнце. Пусть солнце всегда будет с вами, подруги».



Сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа Григорий Ледков, который много лет последовательно отстаивает интересы народов Севера, напомнил, что на плечах женщины лежит благополучие мужчины-кочевника. И что в мае в федеральный закон об образовании внесли термин «кочевое образование».

«Необходимо на федеральном уровне закрепить официальный статус и гарантии для женщин-кочевников, — сказал Ледков и, наконец, по-настоящему поднял женский вопрос. — Специфика кочевого образования не позволяет им построить карьеру в других специальностях. А ведение домашнего хозяйства не является оплачиваемой работой. Чумработницы не могут в итоге претендовать на трудовые пенсии и другие социальные гарантии. При этом мы все с вами знаем, здесь никого агитировать не надо, что чумработница — это тяжелый труд. Не имея социальных гарантий, женщины соглашаются кочевать с мужчинами. Но при одинаковом уровне образования женщины из числа коренных малочисленных народов не могут найти работу в поселках, в отличие от мужчин-кочевников. В результате оленеводы остаются в тундре без женщины. И эта тенденция становится более сложной с каждым годом. Для решения этой проблемы необходимо внести в общероссийский классификатор профессию "работница кочевого жилья"».



Затем трибуну получила главный внештатный терапевт Минздрава РФ, профессор, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина. Она рассказала, что на смертность мужчин с 55 до 64 лет больше чем уровень артериальной гипертензии влияет социальный фактор. «Это отсутствие брака, женщины, которая будет об этом мужчине заботиться, напоминать, что надо прийти к врачу и какие таблетки надо принять», — сказала Драпкина и напомнила, что для долгожительства надо ходить пешком не менее часа в день и есть овощи и фрукты. А после и вовсе зачитала Солернский кодекс здоровья 14 века выпуска целиком. В нем средневековые эскулапы дают рекомендации по здоровьесбережению европейскому королю. «Тягость забот отгони, и считай недостойным сердиться. Будешь за этим следить, — проживешь ты долго на свете, — продекламировала Драпкина в торжественной тишине. — Если врачей не хватает, пусть будут врачами твоими трое: веселый характер, покой и умеренность в пище».



Присутствующие в зале женщины Севера в национальных уборах вежливо похлопали терапевту.



Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ Поделиться Поделиться





Наконец, на втором часу пленарки на трибуне появилась самая настоящая северная женщина — председатель кочевой родовой общины малочисленного народа эвенков Александра Маркова.

«Мы ведем незримую борьбу с морозами, лишениями, комарами, болезнями животных, — сказала она. — В нашей республике 1 200 оленеводов, из них 350 — женщины-чумработницы. Это очень мало. У оленеводов нет выходных. Они в любую погоду идут с оленями, мокнут, мерзнут, и вынуждены возвращаться в холодную палатку. Самое главное желание оленеводов — чтобы жены кочевали с ними по тайге и тундре. А для того, чтобы привлечь женщин в оленеводство, необходимо проводить целенаправленную работу со стороны государства. Нужно официальное закрепление статуса чумработницы в штатном расписании с достойной зарплатой и ранним выходом на пенсию. Нужно создать условия для обучения детей в тайге — это кочевые школы. Для их работы необходим стабильный Интернет. Нужно обучение чумработниц навыкам пользования интернетом, умениям оказания первой медицинской помощи, обучению детей. Тогда будет полноценная жизнь на стойбище, с теплой палаткой, заштопанной, чистой, сшитой женскими руками одеждой, галдящими детьми вокруг палатки и связью с внешним миром. Будет полноценная кочевая семья».



Так феминизм здорового человека оказался завезен в Таврический дворец прямиком с Крайнего Севера.

«Ну кто нас может победить с такими женщинами?» — воскликнула Валентина Матвиенко.



Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ Поделиться Поделиться





О том, что статус кочевника необходимо признать на уровне федерального законодательства, тот же сенатор Григорий Ледков говорит давно. Именно с его легкой руки термин «чумработница» прошелся по заголовкам СМИ осенью прошлого года, когда Ледков предложил добавить в реестр профессий России эту специальность. На Ямале дискуссии о статусе чумработницы поднимаются ежегодно, но дальше разговоров дело пока не идет. Первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина позже на форуме заявила, что Минсельхоз заверил Минтруд: разработка профстандарта для чумработниц уже идет, и как только этот этап «финализируют», можно будет начинать другую работу — по его утверждению.



Форум женщин Севера в Петербурге продлится до 7 июня. Участниц ждут дискуссионные и тематические сессии про социальное благополучие, традиции и «Роль здоровья и красоты в жизни женщины». А между ними — мастер-классы вроде «Сам себе визажист» и «Актуальные прически — 2023». Но главное, кажется, уже было сказано на пленарном заседании.

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

