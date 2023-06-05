Российские фигуристы Дэвис и Смолкин официально будут выступать за Грузию

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин с сезона 2023/24 официально будут выступать за сборную Грузии. Об этом 5 июня сообщила в своих социальных сетях Федерация фигурного катания Грузии.



Отмечается, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход танцевального дуэта.

Ближайшим международным турниром для Дэвис и Смолкина станет чемпионат Европы, который пройдет с 22 по 28 января 2024 года.