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    Российские фигуристы Дэвис и Смолкин официально будут выступать за Грузию

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    4 комментария

    Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин с сезона 2023/24 официально будут выступать за сборную Грузии. Об этом 5 июня сообщила в своих социальных сетях Федерация фигурного катания Грузии.

    Отмечается, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход танцевального дуэта.

    Ближайшим международным турниром для Дэвис и Смолкина станет чемпионат Европы, который пройдет с 22 по 28 января 2024 года.

    Напомним, что Диана Дэвис — дочь российского тренера Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина. На их счету серебро чемпионата России-2022.

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    Фигурное катаниеДэвис и СмолкинГрузия
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    Комментарии 4

    Вася Петров05 Июн 2023 в 23:01
    Толко вчера папаша Смолкин бухтел, что это все враги наговаривают и ни за какие заграницу его сын выступать не будет.
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 22:39
    Поприветствуем будущих граждан Свободной Европы и США!
    +1−0
    Гость05 Июн 2023 в 22:37
    Тогда пусть фаиилии меняют на Дэвисидзе и Смолкинидзе. Ну и пожизненный запрет выступать за РФию.
    +0−3
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