За тараканов вернут деньги. Суд подтвердил, что насекомые в квартире — это повод для расторжения аренды

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение о расторжении в одностороннем порядке договора аренды из-за тараканов, сообщает 5 июня РАПСИ.
Как следует из материалов дела, стороны заключили договор о найме квартиры. Через 10 дней арендатор поняла, что вместе с ней в квартире совершенно бесплатно живут тараканы.
Дама решила, что так не годится — помещение непригодно к проживанию, поскольку не отвечает санитарным нормам. Она послала владельцу жилья сообщение в Whatsapp о расторжении договора. А также попросила о возврате части арендной платы и страхового депозита. Аналогичную претензию направила почтой.
Владелец квартиры добровольно вернуть деньги отказался, сославшись в том числе на ненадлежащий порядок уведомления о расторжении договора.
Однако суд первой инстанции решил, что Whatsapp вполне нормальный способ и арендатор всё сделала верно. И постановил вернуть ей уплаченное.
Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения.
Кассационный суд также не нашел причин для невозврата денежных средств.