За тараканов вернут деньги. Суд подтвердил, что насекомые в квартире — это повод для расторжения аренды

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение о расторжении в одностороннем порядке договора аренды из-за тараканов, сообщает 5 июня РАПСИ.



Как следует из материалов дела, стороны заключили договор о найме квартиры. Через 10 дней арендатор поняла, что вместе с ней в квартире совершенно бесплатно живут тараканы.



Дама решила, что так не годится — помещение непригодно к проживанию, поскольку не отвечает санитарным нормам. Она послала владельцу жилья сообщение в Whatsapp о расторжении договора. А также попросила о возврате части арендной платы и страхового депозита. Аналогичную претензию направила почтой.

