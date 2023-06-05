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    За тараканов вернут деньги. Суд подтвердил, что насекомые в квартире — это повод для расторжения аренды

    3 комментария

    Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным решение о расторжении в одностороннем порядке договора аренды из-за тараканов, сообщает 5 июня РАПСИ.

    Как следует из материалов дела, стороны заключили договор о найме квартиры. Через 10 дней арендатор поняла, что вместе с ней в квартире совершенно бесплатно живут тараканы.

    Дама решила, что так не годится — помещение непригодно к проживанию, поскольку не отвечает санитарным нормам. Она послала владельцу жилья сообщение в Whatsapp о расторжении договора. А также попросила о возврате части арендной платы и страхового депозита. Аналогичную претензию направила почтой.

    Владелец квартиры добровольно вернуть деньги отказался, сославшись в том числе на ненадлежащий порядок уведомления о расторжении договора.

    Однако суд первой инстанции решил, что Whatsapp вполне нормальный способ и арендатор всё сделала верно. И постановил вернуть ей уплаченное.

    Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения.

    Кассационный суд также не нашел причин для невозврата денежных средств.

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    ТараканыАрендаСуд
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    Комментарии 3

    Гость05 Июн 2023 в 21:14
    А как, интересно, суд определил , что насекомые были в квартире до заселения? Или честного слова истца, в этом случае, вполне было достаточно для вынесения справедливого решения?
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 20:51
    А у меня было наоборот: сдал квартиру без тараканов, а вернули через три года с тараканами.
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 20:32
    Там где тараканов вытравили химией, жить нельзя - сам отравишься.
    +0−0
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