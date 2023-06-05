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    Производитель вакцин «Нанолек» переехал с Кипра в Россию

    5 комментариев

    Владельцы производителя вакцин «Нанолек» перерегистрировали компанию с Кипра в Россию — прежняя структура собственности после санкций перестала быть актуальной, сообщают «Ведомости» 5 июня.

    Новый хозяин «Нанолека» — управляющая компания «К2 груп». Ее владелец — председатель совета директоров фармпроизводителя Антон Пак. По данным СПАРКа, сделка была закрыта еще 24 мая. До этого компания принадлежала кипрской Nanolek Holding Limited, а с 28 апреля — инвестфонду «Менеджмент-актив», которым также управляет «К2 груп».

    «Произошедшие изменения связаны с новыми регуляторными требованиями в отношении российского бизнеса», — отмечает представитель «Нанолека». По его словам, менеджмент на Кипре в текущих условиях перестал быть актуальным. Как пояснила Екатерина Орлова, руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd, на территории Кипра для местных российских компаний действует целый ряд ограничений.

    «Нанолек» был основан в 2011 году сыном бывшего вице-премьера Виктора Христенко Владимиром и экс-депутатом Заксобрания Кировской области Михаилом Некрасовым. В феврале этого года Христенко и его супруга — вице-премьер Татьяна Голикова — оказались в санкционном списке Канады. Во время ковида компания выпускала вакцину «КовиВак».

    По данным СПАРКа, выручка «Нанолека» в 2022 году составила 18,9 млрд рублей, чистая прибыль — 2,5 млрд.

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    Комментарии 5

    VKuser17419822105 Июн 2023 в 21:00
    Похоже потянуло на место совершения преступления.....
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 20:36
    Только этих ещё тут не хватало.
    +1−0
    Гость05 Июн 2023 в 20:25
    🤔🙈
    +0−0
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