Производитель вакцин «Нанолек» переехал с Кипра в Россию

Владельцы производителя вакцин «Нанолек» перерегистрировали компанию с Кипра в Россию — прежняя структура собственности после санкций перестала быть актуальной, сообщают «Ведомости» 5 июня.
Новый хозяин «Нанолека» — управляющая компания «К2 груп». Ее владелец — председатель совета директоров фармпроизводителя Антон Пак. По данным СПАРКа, сделка была закрыта еще 24 мая. До этого компания принадлежала кипрской Nanolek Holding Limited, а с 28 апреля — инвестфонду «Менеджмент-актив», которым также управляет «К2 груп».
«Произошедшие изменения связаны с новыми регуляторными требованиями в отношении российского бизнеса», — отмечает представитель «Нанолека». По его словам, менеджмент на Кипре в текущих условиях перестал быть актуальным. Как пояснила Екатерина Орлова, руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd, на территории Кипра для местных российских компаний действует целый ряд ограничений.
«Нанолек» был основан в 2011 году сыном бывшего вице-премьера Виктора Христенко Владимиром и экс-депутатом Заксобрания Кировской области Михаилом Некрасовым. В феврале этого года Христенко и его супруга — вице-премьер Татьяна Голикова — оказались в санкционном списке Канады. Во время ковида компания выпускала вакцину «КовиВак».
По данным СПАРКа, выручка «Нанолека» в 2022 году составила 18,9 млрд рублей, чистая прибыль — 2,5 млрд.