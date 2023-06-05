Производитель вакцин «Нанолек» переехал с Кипра в Россию

Владельцы производителя вакцин «Нанолек» перерегистрировали компанию с Кипра в Россию — прежняя структура собственности после санкций перестала быть актуальной, сообщают «Ведомости» 5 июня.



Новый хозяин «Нанолека» — управляющая компания «К2 груп». Ее владелец — председатель совета директоров фармпроизводителя Антон Пак. По данным СПАРКа, сделка была закрыта еще 24 мая. До этого компания принадлежала кипрской Nanolek Holding Limited, а с 28 апреля — инвестфонду «Менеджмент-актив», которым также управляет «К2 груп».



«Произошедшие изменения связаны с новыми регуляторными требованиями в отношении российского бизнеса», — отмечает представитель «Нанолека». По его словам, менеджмент на Кипре в текущих условиях перестал быть актуальным. Как пояснила Екатерина Орлова, руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd, на территории Кипра для местных российских компаний действует целый ряд ограничений.

