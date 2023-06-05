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    «Морозко» не в духе сломал нос петербуржцу за невежливый ответ, тепло ли ему

    2 комментария

    Хулиганский удар по лицу прохожего вернулся жителю Петербурга условным сроком и счётом за моральный вред. Ему не по сценарию ответили на вопрос и испортили и без того угрюмое настроение.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 5 июня, виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести из хулиганских побуждений признан Андрей Лобанов. На скамье подсудимых он оказался после неудачной беседы с незнакомцем морозной ночью на пороге зимы.

    Согласно материалам, 28 ноября Лобанов в подпитии и не в духе шёл по Кузнецовской, когда у дома №28 его внимание привлёк человек в расстёгнутой куртке. Минусовая температура, казалось бы, не располагала. Вопрос, не холодно ли, сорвался сам собой. Настроение прохожего, вероятно, тоже оставляло желать лучшего. Он припечатал: «Не твоё дело».

    Лобанов резкость не проглотил. Дальнейшая перепалка заставила забеспокоиться, и незнакомец получил кулаком в лицо. Уходил со сломанным носом.

    Фигурант признал вину и допустил, что сам в разговоре мог быть не слишком вежлив. Московский районный суд учёл отсутствие судимостей, наличие работы, двух малолетних детей и назначил два года условно с аналогичным испытательным сроком. Потерпевшему Лобанов должен 47 тысяч рублей за моральный вред.

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    Комментарии 2

    Гость05 Июн 2023 в 19:49
    В его состоянии он мог бы тот же вопрос задать в Бразилии
    +0−0
    RR_197805 Июн 2023 в 19:46
    Маленькие дети, больная тетушка, дама с собачкой - это все оправдания что ли? Срок должен быть реальным.
    +0−0
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