В «Зените» появилось Правление. В него вошел Семак, а возглавил — Медведев

Футбольный клуб «Зенит» на своем официальном сайте объявил о создании нового исполнительного органа — Правления. Такое решение принято по итогам заседания совета директоров команды.
Отмечается, что новая структура должна будет упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, а также обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба.
Правление состоит из девяти человек. Один из них — главный тренер Сергей Семак. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев возглавит новый орган. Имена остальных семи членов не раскрываются.
Напомним, что по итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд и десятый в истории стал чемпионом страны, таким образом заслужив право на вторую звезду на эмблеме.