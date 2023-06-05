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    В «Зените» появилось Правление. В него вошел Семак, а возглавил — Медведев

    1 комментарий

    Футбольный клуб «Зенит» на своем официальном сайте объявил о создании нового исполнительного органа — Правления. Такое решение принято по итогам заседания совета директоров команды.

    Отмечается, что новая структура должна будет упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, а также обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба.

    Правление состоит из девяти человек. Один из них — главный тренер Сергей Семак. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев возглавит новый орган. Имена остальных семи членов не раскрываются.

    Напомним, что по итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд и десятый в истории стал чемпионом страны, таким образом заслужив право на вторую звезду на эмблеме.

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    Комментарии 1

    своих не бросаем05 Июн 2023 в 19:42
    ха, я уж подумал, что этот, наш герой спортсмен , мастер спорта, чемпион вселенной по литрболу.
    +0−0
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