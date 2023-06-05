В «Зените» появилось Правление. В него вошел Семак, а возглавил — Медведев

Футбольный клуб «Зенит» на своем официальном сайте объявил о создании нового исполнительного органа — Правления. Такое решение принято по итогам заседания совета директоров команды.



Отмечается, что новая структура должна будет упростить и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, а также обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлеченность управленцев в деятельность клуба.



Правление состоит из девяти человек. Один из них — главный тренер Сергей Семак. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев возглавит новый орган. Имена остальных семи членов не раскрываются.

