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    Чебурашки и 350 килограммов одежды не доехали до Пятигорска

    1 комментарий

    Таможня изъяла сотни контрафактных Чебурашек и одежду с логотипами известных брендов на пути Москва — Пятигорск, сообщила пресс-служба ФТС 5 июня.

    Автобус, следовавший из Москвы на юг, был остановлен таможенниками на трассе P-217 «Кавказ» в Ставропольском крае. В ходе досмотра в машине нашли сотни килограммов одежды и плюшевых игрушек.

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    Всего таможенники насчитали более 2 тыс. единиц товаров, среди которых были мягкие игрушки «Чебурашка», одежда с логотипами известных брендов — Adidas, Puma, Kappa, Nike и другие. Водитель автобуса, который не смог предъявить документы на товар, сообщил, что не является владельцем продукции, а просто перевозил груз с московского рынка в пятигорский.

    Груз был изъят, а один из правообладателей попросил привлечь отправителя к ответственности за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности.

    Право останавливать внутри страны машины у таможенников появилось лишь недавно. Согласно поправкам от 2022 года в статью 261 ФЗ № 289, они получили право досматривать машины грузоподъемностью более 3,5 тонн не только в местах пограничного контроля, но и «в специально обозначенных местах, с соблюдением правил и требований по обеспечению безопасности дорожного движения».

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    Комментарии 1

    Гость05 Июн 2023 в 19:28
    Пятигорск завален Чебурашками и кроссовки всех фирм всего мира. Куда ещё?!
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