Чебурашки и 350 килограммов одежды не доехали до Пятигорска

Таможня изъяла сотни контрафактных Чебурашек и одежду с логотипами известных брендов на пути Москва — Пятигорск, сообщила пресс-служба ФТС 5 июня.
Автобус, следовавший из Москвы на юг, был остановлен таможенниками на трассе P-217 «Кавказ» в Ставропольском крае. В ходе досмотра в машине нашли сотни килограммов одежды и плюшевых игрушек.
Всего таможенники насчитали более 2 тыс. единиц товаров, среди которых были мягкие игрушки «Чебурашка», одежда с логотипами известных брендов — Adidas, Puma, Kappa, Nike и другие. Водитель автобуса, который не смог предъявить документы на товар, сообщил, что не является владельцем продукции, а просто перевозил груз с московского рынка в пятигорский.
Груз был изъят, а один из правообладателей попросил привлечь отправителя к ответственности за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности.
Право останавливать внутри страны машины у таможенников появилось лишь недавно. Согласно поправкам от 2022 года в статью 261 ФЗ № 289, они получили право досматривать машины грузоподъемностью более 3,5 тонн не только в местах пограничного контроля, но и «в специально обозначенных местах, с соблюдением правил и требований по обеспечению безопасности дорожного движения».