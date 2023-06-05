Из Пулково запустили рейсы на Як-42 в Архангельск

Аэропорт Пулково встретил водной аркой первый рейс авиакомпании «Космос» на Як-42Д. Перелеты из Петербурга в столицу Поморья будут регулярными, рассказали в пресс-службе петербургской воздушной гавани.
Как сообщили в Пулково 5 июня, «Космос» будет выполнять перелеты на комфортабельных российских лайнерах Як-42Д три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам».
Як-42Д — временная мера. Международный аэропорт в Талагах на ремонте, а заменяющий его Васьково не может принимать современные лайнеры. И «Космос» тоже не совсем обычный перевозчик — более 70 лет авиакомпания доставляет грузы и пассажиров на космодромы «Байконур», «Восточный» и «Плесецк».