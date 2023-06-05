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    Из Пулково запустили рейсы на Як-42 в Архангельск

    9 комментариев

    Аэропорт Пулково встретил водной аркой первый рейс авиакомпании «Космос» на Як-42Д. Перелеты из Петербурга в столицу Поморья будут регулярными, рассказали в пресс-службе петербургской воздушной гавани.

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    Как сообщили в Пулково 5 июня, «Космос» будет выполнять перелеты на комфортабельных российских лайнерах Як-42Д три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам».

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    Як-42Д — временная мера. Международный аэропорт в Талагах на ремонте, а заменяющий его Васьково не может принимать современные лайнеры. И «Космос» тоже не совсем обычный перевозчик — более 70 лет авиакомпания доставляет грузы и пассажиров на космодромы «Байконур», «Восточный» и «Плесецк».

    Фото: Аэропорт Пулково
    Фото: Аэропорт Пулково

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    Комментарии 9

    Андрей_спб05 Июн 2023 в 17:38
    ЗАО «Авиакомпания Космос» появилось только в 1995 году - 28 лет назад, откуда 70 лет?
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 17:36
    Комфортабельный российский лайнер? Это шутка?? Во-первых, это советский лайнер. А во-вторых, это как если бы сейчас в автосалоны завезли партию Москвичей 412ых, случайно найденных на каком-то складе, и продавали под лозунгом "покупайте комфортабельный российский автомобиль"...
    +0−0
    Андрей_спб05 Июн 2023 в 17:35
    "более 70 лет авиакомпания доставляет грузы" - простите за занудство, а как авиакомпания называлась до 1991 года?
    +0−0
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