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    Мультимедийная заметка

    Собрали мусор — помогли нерпам. С берега залива вывезли грузовик отходов

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    Почти 4 кубометра — то есть, небольшой грузовик — мусора собрали на берегу Финского залива в Сестрорецке. Масштабный субботник в первые выходные июня провели сотрудники Страховой Компании «Гелиос». К акции присоединились представители Фонда друзей балтийской нерпы.

    Северный берег Финского залива традиционное место обитания балтийских кольчатых нерп, находящихся под угрозой исчезновения. Любят его и туристы, но почему-то оставляют после себя большое количество отходов. Это, безусловно, негативно сказывается на популяции краснокнижных животных. Чтобы защитить их от пагубного влияния человека, сотрудники Страховой Компании «Гелиос» и Фонда друзей балтийской нерпы организовали субботник. Пройдя по территории вдоль Горского ручья, они собрали 30 пакетов мусора объемом 120 литров каждый. В основном это то, что остается после пикников: пластиковые и стеклянные бутылки, одноразовая посуда. А еще прибрежная зона была буквально усеяна ватными палочками.

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    «Вот уже 30 лет наша компания сохраняет настоящее для лучшего будущего — и в этом мы созвучны с Фондом друзей балтийской нерпы, — рассказал директор Северо-Западной дирекции СК «Гелиос» Борис Козьмин-Соколов. — В этом году мы запустили эко-эстафету добрых дел в 11 регионах России, включая Санкт-Петербург. Очистили природные территории Омска, Красноярска и Перми от мусора, высадили саженцы хвойных деревьев в Хабаровске и Иркутске, очистили национальный парк «Лосиный остров» в Москве от борщевика. Вместе мы формируем культуру экологического отношения к природе и ее обитателям».

    «Гелиос» также пожертвовал средства на сохранение популяции балтийских нерп. Они пойдут на реабилитацию щенков морских млекопитающих, научные исследования, информационно-образовательные кампании и другие нужды Фонда.

    ООО «Страховая Компания «ГЕЛИОС»»,

    Фотографии предоставлены пресс-службой СК «Гелиос»

    Лицензия Банка России на осуществление страхования имущества СИ №0397 выдана 10 ноября 2021 г. Лицензии Банка России на осуществление страхования ОС №0397–03, СЛ №0397 и на осуществление перестрахования имущества ПС №0397 выданы 10 ноября 2021 г.

    Страховая Компания «Гелиос» федеральная страховая компания со 100% российским капиталом, оказывающая услуги на финансовом рынке с 1993 года.

    Уставный капитал составляет 560 миллионов рублей. По итогам 2022 года размер активов компании составил 6,4 млрд рублей, собственных средств 1,4 млрд рублей, добавочного капитала 1,3 млрд рублей, резервного капитала 16,7 млн рублей.

    Обеспечивать комплексную защиту финансовых интересов клиентов компании позволяют лицензии Банка России на осуществление страхования, выданные бессрочно. «Гелиос» обеспечивает защиту клиентов по более, чем 20 видам страхования.

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