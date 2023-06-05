Собрали мусор — помогли нерпам. С берега залива вывезли грузовик отходов

Почти 4 кубометра — то есть, небольшой грузовик — мусора собрали на берегу Финского залива в Сестрорецке. Масштабный субботник в первые выходные июня провели сотрудники Страховой Компании «Гелиос». К акции присоединились представители Фонда друзей балтийской нерпы.



Северный берег Финского залива — традиционное место обитания балтийских кольчатых нерп, находящихся под угрозой исчезновения. Любят его и туристы, но почему-то оставляют после себя большое количество отходов. Это, безусловно, негативно сказывается на популяции краснокнижных животных. Чтобы защитить их от пагубного влияния человека, сотрудники Страховой Компании «Гелиос» и Фонда друзей балтийской нерпы организовали субботник. Пройдя по территории вдоль Горского ручья, они собрали 30 пакетов мусора объемом 120 литров каждый. В основном это то, что остается после пикников: пластиковые и стеклянные бутылки, одноразовая посуда. А еще прибрежная зона была буквально усеяна ватными палочками.