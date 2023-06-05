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    «Кто там?» — «На пол!». В Петербурге с СОБРом задержали этническую группировку

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    Петербургская полиция накрыла этническую ОПГ, обиравшую магазины и разомлевших пассажиров под видом такси. По версии следствия, «бригада» работала третий год, пора и отдохнуть.

    Оперативное видео пресс-служба полицейского главка опубликовала 5 июня. В гости к фигурантам нагрянули вместе с СОБРом, в ответ на обеспокоенное «Кто там?» стучали кувалдами.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Спецоперацию провели оперативники «карманного» отдела уголовного розыска при содействии полиции Центрального района, Госавтоинспекции и Росгвардии. Задержаны восемь человек.

    По данным оперативников, преступники вечерами и ночами подбирали загулявших горожан под видом частного такси и похищали у них деньги, гаджеты и украшения. При необходимости доводили до кондиции, включая печку и разрешая пить алкоголь в салоне так, что пассажиры позже не могли вспомнить кто и на чём их довозил.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Вторым способом заработка считают магазинные кражи. Вещи набирали обычно двое, третий контролировал обстановку. Вместо денег за одеждой ходили с самодельными приспособлениями из магнитов и многослойными пакетами с фольгой, которыми пользовались, если снять антикражные клипсы не удавалось.

    Похищенное продавали через сайт бесплатных объявлений.

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    Главную роль отводят 33-летнему гражданину одной из стран ближнего зарубежья. Кражами, по данным полиции, занимались пятеро, в том числе его 27-летняя супруга. Её, а также двух «продавцов» отпустили под обязательство о явке. Остальные арестованы.

    Пока фигурантам вменяют десять эпизодов, шесть из них — хищения у пассажиров. Следствие полагает, что этим список жертв группировки не ограничивается.

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    Комментарии 1

    Гость05 Июн 2023 в 15:32
    Прогнозируются вой и скрежет зубами на нашем болоте...
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