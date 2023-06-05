«Кто там?» — «На пол!». В Петербурге с СОБРом задержали этническую группировку

Петербургская полиция накрыла этническую ОПГ, обиравшую магазины и разомлевших пассажиров под видом такси. По версии следствия, «бригада» работала третий год, пора и отдохнуть.



Оперативное видео пресс-служба полицейского главка опубликовала 5 июня. В гости к фигурантам нагрянули вместе с СОБРом, в ответ на обеспокоенное «Кто там?» стучали кувалдами.