«Кто там?» — «На пол!». В Петербурге с СОБРом задержали этническую группировку

Петербургская полиция накрыла этническую ОПГ, обиравшую магазины и разомлевших пассажиров под видом такси. По версии следствия, «бригада» работала третий год, пора и отдохнуть.
Оперативное видео пресс-служба полицейского главка опубликовала 5 июня. В гости к фигурантам нагрянули вместе с СОБРом, в ответ на обеспокоенное «Кто там?» стучали кувалдами.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Спецоперацию провели оперативники «карманного» отдела уголовного розыска при содействии полиции Центрального района, Госавтоинспекции и Росгвардии. Задержаны восемь человек.
По данным оперативников, преступники вечерами и ночами подбирали загулявших горожан под видом частного такси и похищали у них деньги, гаджеты и украшения. При необходимости доводили до кондиции, включая печку и разрешая пить алкоголь в салоне так, что пассажиры позже не могли вспомнить кто и на чём их довозил.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Вторым способом заработка считают магазинные кражи. Вещи набирали обычно двое, третий контролировал обстановку. Вместо денег за одеждой ходили с самодельными приспособлениями из магнитов и многослойными пакетами с фольгой, которыми пользовались, если снять антикражные клипсы не удавалось.
Похищенное продавали через сайт бесплатных объявлений.
Главную роль отводят 33-летнему гражданину одной из стран ближнего зарубежья. Кражами, по данным полиции, занимались пятеро, в том числе его 27-летняя супруга. Её, а также двух «продавцов» отпустили под обязательство о явке. Остальные арестованы.
Пока фигурантам вменяют десять эпизодов, шесть из них — хищения у пассажиров. Следствие полагает, что этим список жертв группировки не ограничивается.