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    Медики и росгвардейцы спасали петербурженку от мужчины с сайта знакомств

    10 комментариев

    Неприятные впечатления и серьёзную травму головы получила петербурженка после свидания с мужчиной с сайта знакомств в Приморском районе города. Бригада скорой его пыл не остудила.

    Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, накануне утром спасать пришлось 32-летнюю женщину. В выходные она встречалась с молодым человеком, с которым познакомилась в Сети, и ожидания болезненно разошлись с реальностью.

    28-летний мужчина толкнул новую знакомую так, что она разбила голову. Свидание на этом можно было бы считать законченным, но кавалер не пожелал оставлять спутницу медикам.

    Бригада долго терпеть человека, мешавшего оказывать помощь, не стала и нажала тревожную кнопку. Росгвардейцы задержали мужчину на Комендантском проспекте, 13/1, и увезли трезветь в 86-й отдел полиции. Как уточняют, к административной ответственности за пьяные прогулки и распитие там, где нельзя, его уже привлекали.

    Пострадавшую увезли в больницу с ушибленно-рваной раной теменной области.

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    Комментарии 10

    Гость05 Июн 2023 в 15:03
    В итоге петербурженка теперь встречается с медиком, а неудавшийся ухажёр - с полицейским.
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 15:02
    В итоге петербурженка теперь встречается с ме
    +0−0
    chip105 Июн 2023 в 14:40
    – Знаешь что? – сказал Шляпник. – Тебе надо бы подстричь волосы. Уж очень они у тебя длинные. Он с большим любопытством рассматривал Алису, прежде чем заговорил. (с)
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