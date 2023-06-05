Медики и росгвардейцы спасали петербурженку от мужчины с сайта знакомств

Неприятные впечатления и серьёзную травму головы получила петербурженка после свидания с мужчиной с сайта знакомств в Приморском районе города. Бригада скорой его пыл не остудила.



Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, накануне утром спасать пришлось 32-летнюю женщину. В выходные она встречалась с молодым человеком, с которым познакомилась в Сети, и ожидания болезненно разошлись с реальностью.



28-летний мужчина толкнул новую знакомую так, что она разбила голову. Свидание на этом можно было бы считать законченным, но кавалер не пожелал оставлять спутницу медикам.

