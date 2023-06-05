Обрушение моста через реку Ганг попало на видео

В индийском штате Бихар рухнул строящийся мост через реку Ганг. Обрушение попало на видео. На кадрах видно, как части моста обрушиваются одна за другой Об этом 4 июня сообщило издание India Today.
Автор: youtube.com/indiatoday
Данных о пострадавших нет. Глава администрации Бихара Нитиш Кумар дал распоряжение провести расследование инцидента и потребовал установить виновных в обрушении. Этот мост обрушился уже второй раз. Он пострадал в апреле 2022 года из-за шторма.
Издание OpIndia уточняет, что в этот раз обрушились три опоры и соединяющие их пролетные строения, повреждено более 100 метров моста.