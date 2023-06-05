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    Обрушение моста через реку Ганг попало на видео

    11 комментариев

    В индийском штате Бихар рухнул строящийся мост через реку Ганг. Обрушение попало на видео. На кадрах видно, как части моста обрушиваются одна за другой Об этом 4 июня сообщило издание India Today.

    Автор: youtube.com/indiatoday

    Данных о пострадавших нет. Глава администрации Бихара Нитиш Кумар дал распоряжение провести расследование инцидента и потребовал установить виновных в обрушении. Этот мост обрушился уже второй раз. Он пострадал в апреле 2022 года из-за шторма.

    Издание OpIndia уточняет, что в этот раз обрушились три опоры и соединяющие их пролетные строения, повреждено более 100 метров моста.

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    ИндияГанг
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    Комментарии 11

    Гость05 Июн 2023 в 12:04
    Индия претендует на роль третьей экономики мира. А вот кто может посмотреть вокруг себя и с ходу назвать хоть какой-то индийский товар, которым он пользуется? Американский могу, японский могу, немецкий могу, французский, южнокорейсий, не говоря уж о китайском. А вот индийский минуту думал - ничего в голову не пришло. Неудивительно, что торговля России с Индией в рупиях зачахла так и не начавшись. Мы им - нефть за рупии, а назад-то купить и нечего. А почему? А вот по этому мосту-то и видно почему.
    +1−0
    Zet05 Июн 2023 в 11:56
    Ганг, твои воды замутились!
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 11:55
    Снимали индийскую версию "День выборов 2"?
    +1−0
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