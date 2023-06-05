Руководство Polymetal покидает российское подразделение из-за санкций

Polymetal объявил, что его руководство уходит из российского подразделения из-за санкций против «Полиметалла». Об этом стало известно в понедельник, 5 июня, из сообщения на сайте компании.

Свои должности оставят главный исполнительный директор Виталий Несис, главный финансовый директор Максим Назимок и вице-президент по стратегическому развитию Павел Данилин. Они сохранят свои должности в Polymetal. «[Они] сосредоточат усилия на операционной деятельности активов группы, расположенных в Республике Казахстан», — сказано в пресс-релизе.