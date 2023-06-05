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    Руководство Polymetal покидает российское подразделение из-за санкций

    3 комментария

    Polymetal объявил, что его руководство уходит из российского подразделения из-за санкций против «Полиметалла». Об этом стало известно в понедельник, 5 июня, из сообщения на сайте компании.

    Свои должности оставят главный исполнительный директор Виталий Несис, главный финансовый директор Максим Назимок и вице-президент по стратегическому развитию Павел Данилин. Они сохранят свои должности в Polymetal. «[Они] сосредоточат усилия на операционной деятельности активов группы, расположенных в Республике Казахстан», — сказано в пресс-релизе.

    Управление российскими активами делегировано руководителям АО «Полиметалл».

    Компания «Полиметалл» оказалась в санкционном списке США в мае. Как пишет «Коммерсант», в конце того же месяца большинство акционеров Polymetal проголосовали за перерегистрацию компании с британского острова Джерси в МФЦА в Казахстане.

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    СанкцииБизнес
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    Комментарии 3

    26586993705 Июн 2023 в 10:12
    Санкции на пользу...
    +1−0
    Гость05 Июн 2023 в 10:04
    трудовые мигранты из ближнего зарубежья поменялись местами.
    +0−0
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