В самолет, летевший из Владивостока в Москву, ударила молния

В самолет «Аэрофлота» Airbus A350–900 во время полета из Владивостока в Москву попала молния. Пострадавших нет. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщают «Восток-Медиа» и РИА Новости .

Как пишет агентство, в момент попадания молнии люди услышали щелчок, никаких последствий не последовало, менять курс самолет не стал.

Уникальные кадры попадания молнии в самолет опубликовало «Восток-Медиа». По данным издания, молния ударила после взлета, почти сразу после вхождения в плотную облачность.

«Cовременные самолеты имеют защиту от попадания молний, и случившееся никак не повлияло на полет», — говорится в публикации.