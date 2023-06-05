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    В самолет, летевший из Владивостока в Москву, ударила молния

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    10 комментариев

    В самолет «Аэрофлота» Airbus A350–900 во время полета из Владивостока в Москву попала молния. Пострадавших нет. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщают «Восток-Медиа» и РИА Новости.

    Как пишет агентство, в момент попадания молнии люди услышали щелчок, никаких последствий не последовало, менять курс самолет не стал.

    Уникальные кадры попадания молнии в самолет опубликовало «Восток-Медиа». По данным издания, молния ударила после взлета, почти сразу после вхождения в плотную облачность.

    «Cовременные самолеты имеют защиту от попадания молний, и случившееся никак не повлияло на полет», — говорится в публикации.

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    Комментарии 10

    VKuser58330105 Июн 2023 в 10:31
    А видео кто снимал? Стерх или аист?
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 10:08
    ну и что ударила и ударила люди то живые и все хорошо
    +0−0
    26605452505 Июн 2023 в 09:56
    «Cовременные самолеты имеют защиту от попадания молний, и случившееся никак не повлияло на полет», — говорится в публикации."

    Про сгоревший с людьми Суперджет уже все забыли?
    +0−0
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