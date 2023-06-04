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    Петербуржцам показали «северное сияние средь бела дня»

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    1 комментарий

    Маленький, но уверенный в себе кусочек радуги подмигнул петербуржцам днем 4 апреля. За природным явлением наблюдал ценитель подобных световых шоу, фотограф Антон Кубышкин. Автор сравнил свои впечатления с «северным сиянием средь бела дня».

    Напомним, 4 июня в Петербурге погода поиграла красками: горожане могли попасть и под сильный ливень, и погреться на солнышке, и похмуриться вместе с хмурым небом.

    Следующая неделя обещает быть потеплее минувшей, но курортного настроения не сулит: столбик термометра не спешит преодолевать 20-градусную отметку.

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    Комментарии 1

    Гость04 Июн 2023 в 23:43
    Вы уж определитесь с датой. 4 апреля или 4 июня?
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