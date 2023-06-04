Петербуржцам показали «северное сияние средь бела дня»

Маленький, но уверенный в себе кусочек радуги подмигнул петербуржцам днем 4 апреля. За природным явлением наблюдал ценитель подобных световых шоу, фотограф Антон Кубышкин. Автор сравнил свои впечатления с «северным сиянием средь бела дня».
Напомним, 4 июня в Петербурге погода поиграла красками: горожане могли попасть и под сильный ливень, и погреться на солнышке, и похмуриться вместе с хмурым небом.
Следующая неделя обещает быть потеплее минувшей, но курортного настроения не сулит: столбик термометра не спешит преодолевать 20-градусную отметку.