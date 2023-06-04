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    Малкома признали лучшим игроком сезона в РПЛ

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    2 комментария

    Нападающий «Зенита» Малком признан игроком сезона в Российской премьер-лиге. Сегодня, 4 июня, состоялась торжественная церемония вручения премии Winline героев РПЛ.

    Малком также стал лучшим нападающим сезона. Едва ли могло быть иначе, ведь форвард забил 23 гола и выиграл бомбардирскую гонку.

    Еще один зенитовец – Дуглас Сантос – был признан защитником сезона.

    Тренером сезона стал наставник ЦСКА Владимир Федотов, с которым армейцы заняли второе место в РПЛ.

    В символическую сборную вошли Игорь Акинфеев (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Георгий Джикия («Спартак»), Мойзес (ЦСКА), Дуглас Сантос, Вендел (оба – «Зенит»), Руслан Литвинов («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Малком («Зенит»), Квинси Промес («Спартак») и Федор Чалов (ЦСКА).

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    Комментарии 2

    Гость04 Июн 2023 в 23:18
    Сдается мне это был последний чемпионат России. Шведский чемпионат сильнее чем финский, надо как то туда.
    +0−0
    Гость04 Июн 2023 в 22:45
    Уже июнь, то есть сегодня — 4 июня.
    +0−0
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