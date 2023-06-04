Малкома признали лучшим игроком сезона в РПЛ

Нападающий «Зенита» Малком признан игроком сезона в Российской премьер-лиге. Сегодня, 4 июня, состоялась торжественная церемония вручения премии Winline героев РПЛ.



Малком также стал лучшим нападающим сезона. Едва ли могло быть иначе, ведь форвард забил 23 гола и выиграл бомбардирскую гонку.



Еще один зенитовец – Дуглас Сантос – был признан защитником сезона.



Тренером сезона стал наставник ЦСКА Владимир Федотов, с которым армейцы заняли второе место в РПЛ.



В символическую сборную вошли Игорь Акинфеев (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Георгий Джикия («Спартак»), Мойзес (ЦСКА), Дуглас Сантос, Вендел (оба – «Зенит»), Руслан Литвинов («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Малком («Зенит»), Квинси Промес («Спартак») и Федор Чалов (ЦСКА).

