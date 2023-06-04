В Минобороны предложили ставить на воинский учет без явки в военкомат: новости СВО за 4 июня

Планируется, что уведомления о постановке на воинский учет граждане будут получать через портал «Госуслуги» Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 4 июня.



Атака беспилотников в Крыму Ночью 4 июня в Республике Крым сбили пять украинских беспилотников, еще четыре были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

В результате падения одного из БПЛА повреждены дома и автомобили в частном секторе города Джанкоя. Пострадавших нет.

Тайная встреча чиновников в Сингапуре Высокопоставленные чиновники 20 крупнейших разведок мира провели секретную встречу в Сингапуре, сообщает Reuters.



Агентство отметило, что подобные совещания ежегодно проводятся правительством Сингапура параллельно с конференцией «Диалог Шангри-Ла», но ранее о них не сообщалось. Среди присутствующих были представители разведок США, Индии и Китая. Встреча была посвящена разговорам о сотрудничестве и конфликте с Украиной. Обстрелы Белгородской области Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пожарах в Шебекине после нового обстрела. Снаряды ударили по центральному рынку, огонь же распространился и по частному сектору, и в районе местного зернохранилища. Информации о пострадавших не поступало.



Позднее в МО РФ сообщили о попытке диверсантов проникнуть в Белгородскую область через реку в районе Новой Таволжанки, но та была пресечена. Новый проект о воинском учете Минобороны предложило ставить граждан на воинский учет без личной явки в военкомат. После постановки граждане будут получать уведомление в личном кабинете «Госуслуг». Из проекта постановления также следует, что если повестка не может быть вручена адресату лично или получена по почте, то она считается врученной ему через семь дней с момента размещения в реестре повесток.

В Крыму взломали трансляцию нескольких телеканалов

Несколько кабельных операторов в Крыму приступили к отключению сигнала из-за взлома трансляции, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. О каких именно телеканалах идет речь, он не уточнил. На экранах показывали ролик Минобороны Украины про контрнаступление.

«Осторожно, новости» / T.me